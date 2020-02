O conforto e o calor passaram pela Semana da Moda de Nova Iorque

Michael Kors olhou para os EUA em busca de inspiração para a sua colecção de Outono/Inverno 2020, e fez desfilar uma série de looks luxuosos e que evocam o glamour, o aconchego e a confiança. Já Marc Jacobs revelou peças com um toque nostálgico, ao passo que Carolina Herrera apostou na exuberância da cor. Estes foram alguns dos nomes que mostraram as suas propostas durante a semana da moda de Nova Iorque, que terminou nesta quarta-feira, em Manhattan.

"O mundo é um lugar confuso e difícil e o melhor da moda faz a pessoa sentir-se confiante. Por isso, queria que tudo fosse aconchegante", explicou Michael Kors à Reuters, antes do desfile. O designer apresentou looks volumosos e não estruturados. Os tons outonais contrastavam com um toque ocasional de vermelho, preto ou branco. Botas altas com saltos baixos adicionaram ao visual um toque descontraído e elegante.

Kors sabe que as suas peças são profusamente imitadas por todo o mundo, poucas horas depois do desfile, mas defende que os criadores devem continuar a apresentá-las nas semanas da moda, o que não o preocupa porque os clientes preferem o produto verdadeiro, que tem qualidade e pode perdurar no tempo, durante décadas.

Depois de várias colecções com temas bem definidos, os designers The Blonds viajaram para um lugar mais etéreo ao apresentarem as suas propostas centradas na ideia da moda como religião. David Blond, juntamente com o parceiro Phillipe Blond, prestaram homenagem às suas raízes latinas, convidando celebridades, incluindo a cantora e compositora mexicana Gloria Trevi e a cantora e compositora dominicana Natti Natasha, para o seu desfile de domingo. Devido ao patrocínio da Motorola, fabricante do Razr Smartphone, e Pitta, que fabrica máscaras, a dupla de designers incluiu os produtos destas empresas no desfile.