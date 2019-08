Porque os olhos também saboreiam, Leslie desenha comida. E Viseu vai poder provar

Um prato com queijo, azeitonas ou pão: não é preciso falar a mesma língua para perceber o que fazer. A comida é uma linguagem universal, comum entre diferentes culturas. E Leslie Wang mostra que a dimensão visual pode ser tão forte como a que os outros sentidos lhe conferem — não é por acaso que se diz que “os olhos também comem”.

A artista de Taiwan, que tem mestrado em Design Gráfico Ambiental, especializou-se em ilustrações de comida feitas a lápis de cor em papel kraft. Em 2015, fez a sua primeira exposição a solo, em Lisboa; quatro anos depois, a artista está de volta a Portugal para expor na Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea, em Viseu, que lançou o desafio de ilustrar o tema Viseu – Destino de Gastronomia à taiwanesa e a três artistas portuguesas.

Inês Flor, Carolina Maria e Rosário Pinheiro juntam-se a Leslie Wang para, até Novembro, cobrirem o espaço expositivo de trabalhos que querem contar a história d’A Gastronomia e o Resto. Uma ala do espaço recebe A journey through taste, de Leslie Wang, e a outra ala recebe rotativamente o trabalho das outras artistas.

Leslie Wang é fundadora do Ounce Studio, em Taipé, onde se dedica à ilustração gastronómica e à criação de murais e onde trabalha em colaborações com diversos chefs, restaurantes e hotéis em projectos de criação artística gastronómica. Leslie é também autora da Ounce magazine, uma publicação independente que, em 2017, venceu os prémios “melhor design” e “melhor ilustração” no Gourmand World Food Book. Em Portugal, o percurso da ilustradora começou com José Avillez.