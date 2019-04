Aeroporto de Lisboa sem combustível, já há falhas nos postos. O que se sabe sobre a greve

Quais estão a ser as consequências da greve?

Ainda esta terça-feira alguns postos podem ficar sem combustíveis, admitiu ao PÚBLICO o presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), Francisco Albuquerque.

A Prio prevê que até ao final do dia quase metade dos seus postos esgotem os seus depósitos de gasóleo ou gasolina, e que o mesmo possa acontecer nos das restantes marcas na quinta-feira, avança a agência Lusa. Um cenário que se pode arrastar até à Páscoa “se o sindicato dos motoristas não aconselhar os seus associados a acatar a requisição civil hoje decretada pelo Governo”, afirma a empresa em comunicado.

Os combustíveis já começam a escassear e a faltar em alguns pontos de abastecimento. Na Galp da Avenida 25 de Abril, em Linda-a-Velha, por exemplo, já não há gasóleo.

A bomba da Repsol na Avenida de Ceuta, em Lisboa, foi alertada esta manhã para o risco de ficar sem provisão de combustível, sem indicação do prazo, conforme indicou um funcionário ao PÚBLICO.

No aeroporto de Faro o abastecimento de combustível está suspenso desde a noite de segunda-feira, de acordo com a Agência Nacional de Aviação.

O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, ficou sem abastecimento de combustível às 12h00, disse fonte oficial da ANA - Aeroportos de Lisboa à Lusa. A ANA já tinha admitido antes possíveis “disrupções de serviço” dada a situação.

Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, não afasta a possibilidade de ruptura nos combustíveis, como resultado da greve.

Na área dos transportes, a Carris tem assegurado combustível para os autocarros urbanos para o resto da semana. Mas já falharam planos de abastecimentos e se não forem cumpridos, no fim-de-semana a empresa já não consegue assegurar o transporte na cidade de Lisboa.

Quando começou esta greve?

A greve arrancou às 00h da segunda-feira passada e registou uma “adesão de 100%” de acordo com o vice-presidente do Sindicato de Motorista de Matérias Perigosas (que convocou a greve), Pedro Pardal Henriques.

Quais são as reivindicações?

Os motoristas reivindicam “o reconhecimento da categoria profissional porque são considerados apenas trabalhadores de pesados apesar de existirem diferenças [e de serem] obrigados a ter formação especial”, havendo ainda “riscos suplementares” ao transporte de combustíveis e outros materiais perigosos, disse Pedro Pardal Henriques à agência Lusa.

Também se exige que cessem os pagamentos de ajudas de custo “de forma ilegal”, que levam a que os trabalhadores sejam prejudicados, por exemplo, em momentos de baixa.

Foram decretados serviços mínimos? O que dizem?

Os ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Ambiente e da Transição Energética estabeleceram que o “abastecimento de combustíveis aos hospitais, bases aéreas, bombeiros, portos e aeroportos" não cesse​ “nas mesmas condições em que o devem assegurar em dias em que não haja greve”, bem como o “abastecimento de combustíveis aos postos de abastecimento da Grande Lisboa e do Grande Porto, tendo por referência 40% das operações asseguradas em dias em que não haja greve”.

Pedro Pardal Henriques afirma que estes serviços mínimos “foram impugnados juridicamente”. A intenção é cumprir apenas um dos pontos: o abastecimento dos hospitais. “A ideia dos serviços mínimos é salvaguardar o indispensável para o dia-a-dia. Abastecer os aeroportos não é indispensável para o dia-a-dia”, frisou.

Que serviços poderão ser afectados?

De acordo com um comunicado emitido esta terça-feira pelo Conselho de Ministros, a “greve em curso afecta o abastecimento de combustíveis aos aeroportos, bombeiros e portos, bem como o abastecimento de combustíveis às empresas de transportes públicos e aos postos de abastecimento da Grande Lisboa e do Grande Porto”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O que fez o Governo?

Pelas razões anteriormente enunciadas, o Governo procedeu à “requisição civil dos motoristas de matérias perigosas em situação de greve”. “A presente requisição civil impõe-se de modo a assegurar a satisfação de necessidade sociais impreteríveis na distribuição de combustíveis, depois de se ter constatado que no dia 15 de Abril não foram assegurados os serviços mínimos fixados”, justifica o mesmo comunicado.

Já houve algo assim?

Não é a primeira vez que o país se arriscou a ficar sem combustível. Em Junho de 2008, uma greve convocada pelos camionistas portugueses de transporte de mercadorias, que se arrastou durante vários dias, provocou o encerramento de vários postos de combustível por todo o país. Para além disso, registaram-se episódios de escassez de produtos em supermercados e os aeroportos foram afectados.

Naquela época, os camionistas protestavam contra o preço dos combustíveis e o bloqueio só terminou quando o Governo de José Sócrates congelou o imposto sobre produtos petrolíferos, reduziu as portagens para os camiões durante a noite, entre outras medidas.