Kazou, a prova que todos os animais “merecem uma oportunidade”

Quando uma associação alemã encontrou Kazou na rua, com apenas oito semanas, o gato já não tinha um dos olhos. O outro estava infectado e pouco tempo depois teve também de ser retirado cirurgicamente. Para prevenir mais infecções, as pálpebras do gato foram cosidas. Final feliz: Kazou foi adoptado. Sabine Fallend, fotógrafa profissional de animais de companhia, estava preocupada com a possibilidade de adoptar um gato cego. "Quando o conheci, todos os medos e preocupações desapareceram", contou, à Metro.co.uk. "Acho que ele nunca deve ter visto muito bem, por isso já cresceu com essa deficiência. Ele age como qualquer outro gato, não há nada que não consiga fazer." Sabine publica fotografias que mostram isto mesmo para promover a adopção de animais com deficiências. "Quero mostrar ao mundo o quão espectaculares eles são e o quanto têm para dar. Porque eles merecem uma oportunidade."