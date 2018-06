A selecção nacional de râguebi realiza neste sábado, às 14h, na Alemanha, um dos jogos mais importantes dos últimos anos. Após conseguir ter acesso à fase de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2019 ao conquistar o Rugby Europe Trophy, Portugal venceu num primeiro play-off a República Checa (45-12), mas para manter a esperança de marcar presença no Japão terá agora que derrotar uma complicada e reforçada selecção alemã.

O trajecto não será fácil e não terminará na Alemanha em caso de vitória, mas se Portugal sair de Heildelberg com um triunfo, a segunda presença portuguesa num Campeonato do Mundo de râguebi tornar-se-à numa ambição realista. No derradeiro play-off da fase de qualificação europeia, o adversário da selecção nacional deveria ter sido a Espanha, mas uma penalização aplicada pela World Rugby a espanhóis, romenos e belgas por utilização de jogadores naturalizados considerados inelegíveis, deixou a Alemanha com uma oportunidade única.

O râguebi alemão têm vivido nos últimos dois anos momentos conturbados. Um diferendo entre o milionário suíço Hans-Peter Wild, proprietário do Heidelberger RK, a melhor equipa da Alemanha, e a federação germânica, resultou na recusa do clube em libertar os seus atletas. Dessa forma, os alemães viram-se privados dos seus melhores jogadores, sofrendo derrotas pesadas na última edição do Rugby Europe Championship. Com a possibilidade de obterem um apuramento inédito para o Mundial, os germânicos conseguiram uma trégua com Hans-Peter Wild e o adversário de Portugal voltará a ter como base Heildelberg e como seu núcleo duro os jogadores do Heidelberger RK.

Para conseguir ultrapassar um rival que se espera competente, os Lobos vão apostar num “XV” com regressos importantes. Na primeira-linha, que terá um papel decisivo na partida, vão surgir Francisco Fernandes, que alinha em França, e o jovem talonador Duarte Diniz, que esteve no último ano a jogar na Austrália. Destaque ainda para a titularidade no “pack” avançado de Jean Sousa e de Jacques Le Roux, numa partida que ficará na história de Gonçalo Uva: aos 33 anos, o segunda-linha fará o 100.º e último jogo por Portugal, repetindo o feito do seu irmão Vasco, o único português que chegou à centena de internacionalizações.

Quem ganhar o duelo entre Alemanha e Portugal, não terá ainda garantido o visto para o Mundial do Japão. O vencedor do play-off europeu terá que defrontar, a 30 de Julho e 14 de Julho, a toda-poderosa Samoa, num confronto a duas mãos que garante ao vencedor um lugar no Grupo A do Mundial. Para o vencido, haverá uma última esperança: um torneio quadrangular de repescagem na qual vão participar o Canadá, Hong Kong ou Ilhas Cook, e o segundo classificado da fase de qualificação de África.

XV de Portugal

1 – Francisco Fernandes;

2 – Duarte Diniz;

3 – Bruno Rocha;

4 – Jean Sousa;

5 – Gonçalo Uva;

6 – Salvador Vassalo;

7 – Sebastião Villax;

8 – Jacques Le Roux;

9 – Manuel Queirós;

10 – José Rodrigues;

11 – Adérito Esteves;

12 – Vasco Ribeiro;

13 – Rodrigo Freudenthal;

14 – Tomás Appleton;

15 – Nuno Sousa Guedes.

