Mosquito transmissor do vírus da dengue detectado em Portugal

Uma espécie de mosquito que é transmissor do vírus da dengue foi identificado pela primeira vez em Portugal, na região Norte do país, anunciou esta quarta-feira a Direcção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Doutor Ricardo Jorge. "À semelhança do verificado em vários países da Europa, foi agora identificada, pela primeira vez, em Portugal, na região Norte, a espécie de mosquito Aedes albopictus", refere a DGS numa nota pública.

PUB

Contudo, a DGS adianta que até ao momento "não há indícios de risco acrescido para a saúde da população". Os trabalhos de monitorização e avaliação da situação são da competência dos serviços de saúde pública de nível regional e local da região Norte, em articulação com as autoridades centrais. "O director-geral da Saúde e o presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge continuarão a informar a população da evolução e das medidas tomadas", acrescenta a nota da DGS.

A infecção do vírus de dengue transmite-se através da picada dos mosquitos do género Aedes infectados com o vírus, não ocorrendo transmissão pessoa a pessoa. Os vectores existem em extensas áreas do planeta, particularmente nas regiões tropicais e subtropicais.

PUB

A doença manifesta-se, geralmente, por febre, dores de cabeça, dores nos músculos e nas articulações, vómitos e manchas vermelhas na pele e, embora mais raramente, por um quadro hemorrágico. A principal medida de prevenção é a protecção individual contra a picada do mosquito, uma vez que não existe vacina para esta doença.

PUB

PUB