Duas pessoas baleadas nas Festas da Moita em Setúbal

Duas pessoas foram este sábado baleadas nas Festas da Moita, no distrito de Setúbal, tendo sido transportadas para o hospital, disse à Lusa fonte da GNR.

"Duas pessoas foram baleadas, tendo sido transportadas para o hospital", disse a GNR, sem avançar os motivos do incidente ou o estado dos feridos. Segundo a mesma fonte, o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.

As Festas da vila da Moita, no distrito de Setúbal, estão a decorrer desde 8 de Setembro e terminam no domingo.

