Bruno de Carvalho deixa o banco de suplentes e não vai aos jogos fora

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, vai deixar de estar presente nos jogos que a equipa de futebol disputar como visitante e passará a assistir às partidas em casa na tribuna e não no banco de suplentes, informou esta sexta-feira o clube.

"Esta decisão prende-se com a morosidade dos processos na justiça desportiva, que se entende terem contribuído para o denegrir do seu bom nome e o da instituição a que preside, e de decisões, ou falta delas, em processos graves como os vouchers, os emails, os SMS, a ausência de decisões em processos em que o próprio é visado sem razão e sem qualquer justificação, a demora na apreciação do recurso que foi interposto relativamente ao castigo de 180 dias que, entretanto, já foi cumprido, bem como as constantes alterações normativas que vão sendo produzidas e que surgem no panorama nacional sempre que uma certa entidade necessita", lê-se em comunicado dos “leões”.

O Sporting sublinha que "este afastamento em nada diminuirá a imposição de exigência máxima a todas as equipas técnicas e atletas". "A Sporting SAD, na pessoa do seu presidente, continuará a lutar pela dignificação e credibilização do futebol português e manifesta a confiança de que o vídeo-árbitro, e a forma excelente como este está a ser recebido pelos árbitros, vai introduzir uma melhoria muito significativa no jogo, no prestígio dos árbitros, no prestígio do futebol português", acrescenta a nota.

Em vésperas do arranque do campeonato da I Liga, o Sporting manifesta o desejo de "que o fair-play e a verdade desportiva sejam os grandes campeões nesta época", e que o a equipa 'leonina' "consiga cumprir os seus objectivos, a nível nacional e europeu".

O Sporting visita o Desportivo das Aves no domingo, no jogo de abertura do campeonato.

