Neymar assume "enorme desafio" no PSG

O Paris Saint-Germain anunciou esta quinta-feira que o internacional brasileiro Neymar assinou um contrato de cinco anos com o emblema parisiense, confirmando em comunicado oficial que o futebolista oriundo do Barcelona, “considerado um dos três melhores do planeta”, fará parte dos quadros do PSG até final de Junho de 2022.

Neymar, de 25 anos, com 77 internacionalizações e 52 golos ao serviço do Brasil, é visto pelos responsáveis do PSG como um líder, assumindo (depois de conduzir os Olímpicos ao primeiro título no Rio2016) a braçadeira de capitão do "escrete" no próximo Campeonato do Mundo, em que a selecção canarinha tentará o hexacampeonato. Ambição que o clube de Paris pretende canalizar de forma a tornar o PSG num dos maiores clubes a nível mundial.

Neymar declarou estar “extremamente feliz” por juntar-se ao Paris Saint-Germain, enfatizando o facto de reconhecer que o seu novo clube, pelo menos desde que se mudou do Santos para o Barcelona, sempre foi um dos “mais competitivos e ambiciosos”, assumindo que o que o motivou foi o “enorme desafio” de poder ajudar à conquista dos troféus que os adeptos parisienses perseguem.

“A ambição, energia e paixão do Paris Saint-Germain atraíram-me para este projecto”, admitiu o brasileiro, após quatro épocas a actuar na Europa, prometendo fazer “tudo para ajudar a equipa a abrir novos horizontes”.

Ideia subscrita por Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, confiante na capacidade do brasileiro e na energia que Neymar transmitirá ao projecto, decisiva para atingir o sonho iniciado há seis anos.

