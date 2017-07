Duas em cada três mulheres alvo de violência não se queixam

As mulheres continuam a silenciar muita da violência de que são vítimas. O primeiro inquérito municipal à violência doméstica e de género foi feito no concelho de Lisboa e revela que duas em cada três mulheres que sofreram algum tipo de violência não se queixaram. Só 6,4% contactaram a polícia.

Ao sociólogo Manuel Lisboa, director do Observatório Nacional de Violência e Género, coube coordenar o primeiro inquérito municipal à violência doméstica e de género, que foi apresentado nesta terça-feira à tarde na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. O estudo vai ao encontro de outros feitos a nível nacional. É uma espécie de zoom sobre um dos territórios nacionais com maior número de ocorrências criminais. Chega ao nível das freguesias.

O questionário – aplicado, porta-a-porta, a 1314 mulheres e 1302 homens – revela, desde logo, que a prevalência de vitimação física, psicológica e sexual é maior entre eles (61,9%) do que entre elas (50,3). E isso, diz Manuel Lisboa, “tem muito a ver com processos de socialização”.

No universo masculino, os actos tendem a ocorrer em idades mais baixas e em espaços públicos, como escolas, muitas vezes pela mão de desconhecidos, amigos, colegas. Já no feminino, é em todas as idades, mais nos espaços privados, no quadro de relações familiares ou íntimas.

Não é que as mulheres não sejam capazes de agredir. É que as mulheres são sobretudo agredidas por homens (83%). E os homens são mais agredidos por outros homens (53,3).

A realidade não é a preto e branco. Tem, como diz Manuel Lisboa, “muitas nuances”. Importa admitir que também há mulheres que agridem parceiros. Podem desencadear A violência ou agir numa espécie de cadeia de violência. Um agride, o outro reage de forma violenta, o outro reage...

A prevalência, na violência doméstica, até é semelhante (28% das mulheres e 26% dos homens afirmam já ter sido vítimas). Só que esses valores, nota o sociólogo, correspondem a “violência acumulada”. Eles são mais vítimas de violência por parte do pai e da mãe do que elas.

Quando se analisa apenas a violência dentro das relações de intimidade abre-se um fosso de género: 23% das mulheres e 10,85 dos homens afirmam já ter sido vítimas. “A violência contra as mulheres é fundamentalmente baseada na desigualdade de género, nas relações de poder”, salienta.

O impacte da violência é maior no quotidiano das mulheres. Mais de metade (52,9%) já mudou as suas rotinas depois de ter sofrido um acto de violência. Um terço desenvolveu problemas psicológicos. Uma em cada dez julga que a sua sexualidade ficou afectada. Uma em cada 20 pensou em atentar contra a sua vida.

Não acreditam

Apesar de tudo, o número de participações que fazem às forças de segurança mantém-se baixo. Duas em cada três mulheres afiançam que “nada” fizeram depois de sofrer um acto violento. Quase todas as outras contam que desabafaram com alguém (28, 6%). Uma pequena parte contactou às autoridades (6,4), os serviços de saúde (1,4) ou alguma organização não governamental (1,5%).

Mesmo as mulheres que já foram ameaçadas com armas de fogo ou armas brancas revelam ter relutância em participar o que lhes aconteceu: 36,7% diz que nada fez, 25,3 que recorreram às forças de segurança, 19,0% que reagiu com insultos, 12,7% que desabafou, 6,3 que agrediu também.

Não há um, mas muitos motivos atrás de cada decisão. Muitas mulheres não atribuem importância suficiente ao sucedido (18%) ou não têm confiança no trabalho das entidades competentes (14,%). Também há as que se renderam à vergonha (13,1%) ou que se refugiaram na esperança de uma reconciliação (10,2%).

O estudo releva outros elementos do processo de decisão. Algumas mulheres ficaram com medo de não encontrar do outro lado quem acreditasse nelas (8,2%). Algumas nem sabiam a quem se dirigir (7,8). Algumas gostavam demasiado do parceiro para reagir (6,3%). E outras temeram que tudo piorasse (5,3%).

Estes números, alerta Manuel Lisboa, mostram que ainda há muito para fazer em matéria de prevenção e combate à violência. Parece-lhe, desde logo, que é preciso garantir protecção imediata às vítimas e apoio, sobretudo, às que se encontram numa situação de vulnerabilidade social.

Na apresentação desta terça-feira, o sociólogo fez a defensa de um centro de atendimento imediato às vítimas de violência que que articule diversos serviços e que as ajude a “resolver os problemas nas suas múltiplas funções”. Uma resposta que, segundo João Afonso, o vereador da Câmara Municipal de Lisboa com o pelouro dos Direitos Sociais, já está prevista e em vias de se tornar realidade.

