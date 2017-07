Loures: CDS-PP deixa cair André Ventura, PSD respeita decisão

O CDS-PP decidiu "seguir um caminho próprio no concelho de Loures" nas autárquicas de Outubro, retirando o apoio a André Ventura na sequência das polémicas declarações do ainda candidato do PSD àquela câmara, anunciou João Gonçalves Pereira, presidente da distrital lisboeta dos centristas.

"No seguimento das recentes declarações do candidato à Câmara Municipal de Loures, Dr. André Ventura, e depois do CDS-PP ter manifestado no seio da coligação o seu profundo incómodo com as referidas afirmações, decidiu o CDS seguir um caminho próprio no concelho de Loures nestas eleições autárquicas de 2017", lê-se na decisão.

Contactado pelo PÚBLICO, o líder da distrital do PSD, Pedro Pinto, mostra respeito pela decisão. "Acho que CDS não se sente confortável a 100%, temos de respeitar. Está no seu direito legítimo", afirmou o dirigente e deputado, que ainda não tomou conhecimento formal da decisão dos centristas. No entanto, soube o PÚBLICO, o CDS-PP já terá comunicado a decisão aos sociais democratas.

Na segunda-feira, numa entrevista ao jornal i, o candidato autárquico teceu duras críticas a “grupos que, em termos de composição de rendimento, vivem exclusivamente de subsídios do Estado”, acusando especificamente uma comunidade de ter uma cultura de "impunidade".

"A etnia cigana tem de interiorizar o Estado de Direito, porque, para eles, as regras não são para lhes serem aplicadas. Há um enorme sentimento de impunidade, sentem que nada lhes vai acontecer", disse.

Na mesma entrevista, André Ventura dizia que sempre se tinha dado “com todo o tipo de etnias” e dizia ainda: “Nada tenho contra as pessoas de etnia cigana, isto tem a ver com um grupo que acha que está acima do Estado de Direito.” À pergunta “Recentemente disse que somos demasiado 'tolerantes com algumas minorias'. De que minorias falava?”, André Ventura inicia a resposta desta forma: “Vou-lhe ser muito directo: eu acho, e Loures tem sentido esse problema, que estamos aqui a falar particularmente da etnia cigana.” Outras frases pontuam a entrevista: “Nos transportes públicos é a mesma coisa: vários munícipes queixam-se de pessoas de etnia cigana que entram nos transportes, usam os transportes e nunca pagam, e ainda geram desacatos.” Ou: “A etnia cigana, quer em Loures quer no resto do país, tem de interiorizar o manual do Estado de Direito.”

Ventura já tinha proferido acusações semelhantes, na semana passada, numa entrevista ao site Notícias ao Minuto: “Temos tido uma excessiva tolerância com alguns grupos e minorias étnicas. Não compreendo que haja pessoas à espera de reabilitação nas suas habitações, quando algumas famílias, por serem de etnia cigana, têm sempre a casa arranjada. Já para não falar que ocupam espaços ilegalmente e ninguém faz nada”, afirmou o candidato.

No mesmo dia, o CDS-PP questionou o PSD sobre as declarações de André Ventura e pediu que o candidato esclarecesse "cabalmente" o que disse. Horas antes, o dirigente centrista Francisco Mendes da Silva criticara Ventura com contundência através do Facebook: "Se perder, tudo bem: que nem mais um dia o meu partido fique associado a tão lamentável personagem".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao final de uma segunda-feira atribulada, o candidato dizia ao PÚBLICO que não recuava no que disse sobre a comunidade cigana. Pelo contrário, até enumerava mais problemas que garante existirem como o “casamento em idade precoce” e limitações no “acesso das mulheres aos estudos”.

Quem é André Ventura?

Ventura é sobretudo conhecido por ser comentador afecto ao Benfica, num programa de desporto na CMTV, mas do seu currículo fazem parte outras actividades. Entre muitos outros aspectos, pode ler-se que é professor auxiliar da Universidade Autónoma de Lisboa; professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, Angola; tendo ainda várias ligações à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (professor convidado; subdirector do mestrado em Direito e Segurança; investigador residente do Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade).

