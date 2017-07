Tancos: cinco comandantes demitidos na sequência de furto

O chefe do Estado-Maior do Exército Rovisco Duarte revelou, na emissão deste sábado do Telejornal da RTP, que decidiu “exonerar os cinco comandos das unidades que estão ligados a estes processos” relacionados com o furto de material de guerra em Tancos, Santarém, para que não interferissem com os processos de averiguações.

PUB

Os militares exonerados são o comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, o comandante do Regimento de Infantaria 15, o comandante do Regimento de Paraquedistas, o comandante do Regimento de Engenharia 1 e o comandante da Unidade de Apoio de Material do Exército.

Rovisco Duarte disse que decidiu exonerar estes comandantes "por uma questão de clareza e para não interferirem com o processo de averiguações até se esclarecer".

PUB

“Quando se escolhem dois paióis no lote de 20, que por acaso não são os mais próximos da entrada, temos de tirar conclusões”, afirmou o general em relação a uma possível fuga de informação, considerando que o furto deverá ter sido feito durante a madrugada de quarta-feira. Anteriormente, neste sábado, o general Rovisco Duarte tinha reconhecido que quem roubou o material de guerra do quartel de Tancos tinha "conhecimento do conteúdo dos paióis" e admitiu a possibilidade de fuga de informação.

Existe o receio de que o material roubado de Tancos possa ser usado para fins terroristas. Por essa razão, a Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária vai participar nas investigações ao furto de armas e material bélico, escreveu o Diário de Notícias na edição deste sábado, citando uma “fonte autorizada” da direcção nacional da polícia. O Governo não confirma.

PUB

PUB