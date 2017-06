Famílias portuguesas estão entre as que mais gastam com o pré-escolar

As famílias portuguesas estão entre as que mais gastos têm com a frequência do ensino pré-escolar pelos seus filhos. Os pais são obrigados a assumir 35% dos custos totais, ao passo que o Estado assume uma fatia de 65%.

Só há outros dois países em que esta distribuição pesa ainda mais sobre os bolsos das famílias, de acordo com um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre educação infantil, publicado nesta quarta-feira.

Os dados do relatório Starting Strong 2017, divulgado agora, já têm alguns anos: dizem respeito a 2013. De acordo com o documento, o investimento público no ensino pré-escolar cobria então 65% dos custos de frequência para as crianças. É o terceiro valor mais baixo da OCDE, apenas superado pela Austrália (42% de gastos assumidos pelo Estado) e Japão (44%).

Austrália e Japão eram também os únicos dois países onde as famílias tinham que assumir uma percentagem dos gastos com o ensino pré-escolar mais elevada do que a portuguesa: 58% no caso da Austrália e 37% no Japão.

Para este valor contribui o facto de Portugal investir menos do que a média da OCDE no ensino pré-escolar em termos absolutos, segundo o relatório. O gasto anual do país por cada criança é de 6604 dólares (5932 euros), ao passo que a média da OCDE é de 8070 dólares (7249 euros). Portugal fica exactamente a meio da tabela apresentada no relatório, com 15 países, como o Luxemburgo, a Noruega e a Austrália, a investirem mais e outros tantos, como Turquia, Israel e República Checa, a apresentarem menos gastos.

Já em percentagem do Produto Interno Bruto, o investimento nacional no ensino pré-escolar está dentro da média da OCDE: 0,6%.

