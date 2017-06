Serviços mínimos decretados para o dia da greve dos professores aos exames

Vão existir serviços mínimos no dia da greve aos exames marcada para 21 de Junho pela Federação Nacional de Professores (Fenprof) e pela Federação Nacional da Educação, indicou nesta sexta-feira a Fenprof.

Os serviços mínimos são decretados quando se considera que uma paralisação põe em causa necessidades sociais impreteríveis.

A educação, quando estejam em causa exames nacionais, passou a fazer parte da lista de serviços que são considerados como tal. A inclusão nesta lista foi decidida pelo Governo PSD/CDS na sequência da greve dos professores ao exame de Português do 12.º ano, realizada em Junho de 2013.

A decisão sobre a existência de serviços mínimos foi decretada por um tribunal arbitral, onde têm assento representantes da tutela e dos sindicatos. Este tribunal foi constituído na sequência do desacordo entre Governo e sindicatos, com o primeiro a defender a necessidade de existirem serviços mínimos e os segundos a oporem-se, por considerarem que os exames não são necessidades sociais impreteríveis, uma vez que o Ministério da Educação pode mudar a data da sua realização.

Este foi um dos argumentos utilizados pelo colégio arbitral que na greve de 2013 deu razão aos sindicatos.

A greve do próximo dia 21 foi convocada depois de uma reunião entre os sindicatos e o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, realizada no passado dia 6 e cujos resultados foram considerados insuficientes tanto pela Fenprof, como pela FNE. Entre as principais reivindicações dos sindicatos figuram o descongelamento das carreiras e a criação de um regime de aposentação específico para os docentes.

A Fenprof e a FNE têm manifestado a sua disponibilidade para desconvocar a greve se até ao dia 20 o Ministério da Educação der sinais que está disposto a chegar a um compromisso. O primeiro-ministro António Costa já se mostrou esperançado na existência de um acordo, mas até agora os sindicatos dizem não ter sido contactados pelo Ministério da Educação.

