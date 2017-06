Os exames estão a chegar. Mais de 260 mil alunos prestam provas

Mais de 160 mil alunos do ensino secundário estão inscritos para os exames nacionais que arrancam dia 19. No 9.º ano são cerca de 100 mil. A primeira prova é a 22. Neste nível, os rapazes ainda estão em maioria, mas no secundário já são largamente ultrapassados pelas raparigas. Recorde aqui o que pode ou não levar para os exames e saiba o que acontece nesses dias. A 1.ª fase termina a 27 de Junho.

