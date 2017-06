Professores avançam para greve em dia de exames no secundário

A Federação Nacional de Educação (FNE), afecta à UGT, e a Federação Nacional de Professores (Fenprof), afecta à CGTP, vão avançar para a greve.

Em conferência de imprensa, em Lisboa, Mário Nogueira, líder da Fenprof, diz que "está na mão do Ministério da Educação" evitar esta greve e que pode fazê-lo até à véspera do protesto.

Já a FNE explica em comunicado emitido esta tarde que, após a reunião da manhã com o ministro da Educação, “só pode concluir pela clara insuficiência dos compromissos para que o ministério se disponibilizou em termos de mudanças claras na valorização e reconhecimento dos docentes portugueses”.

Ainda assim deixa margem para recuar. No comunicado lê-se: "A greve no dia 21 de Junho é inevitável, a menos que da parte do ministério da Educação exista entretanto a disponibilidade para que num compromisso escrito se definam de uma forma clara os contornos de decisões que visem, ainda que para negociação posterior, a garantia de que o descongelamento de carreiras será efectivo e para todos a partir de 1 de Janeiro de 2018."

Mais: o regime de aposentação de docentes terá de ter em consideração as características especiais associadas à actividade docente, reivindica a FNE. E tem ainda de haver a garantia de que “em procedimentos de vinculação extraordinária a ocorrerem até ao final da legislatura se esgotarão todas as situações de precariedade”.

O dia 21 de Junho, data do protesto, coincide com a realização de exames de Física e Química A e Geografia pelos estudantes do ensino secundário. Este é também o dia em que os alunos do 2.º ano do ensino básico fazem provas de aferição de Matemática e Estudo do Meio.

Face à falta de respostas do ministério, diz a FNE, "a resposta dos docentes portugueses não poderá ser outra senão uma adesão total à greve".

