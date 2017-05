Governo angolano confirma que José Eduardo dos Santos está a ser tratado em Espanha

O Governo angolano abordou pela primeira vez o estado de saúde de José Eduardo dos Santos, afirmando esta segunda-feira que o Presidente de Angola, de 74 anos, está em Espanha a ser tratado, garantindo, no entanto, que se encontra bem.

Em declarações à radio francesa RFI, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Georges Chikoti, admitiu que Eduardo dos Santos se sentiu mal mas afastou quaisquer preocupações de maior com a saúde do líder angolano, incluindo os relatos, que foram divulgados na imprensa, de um acidente vascular cerebral. “Existem momentos na vida de toda a gente em que nos sentimos mal. Ele está bem. Ele está em Espanha mas quando estiver melhor vai regressar”, afirmou.

“O Presidente tem exames regulares em Espanha por isso é perfeitamente normal que lá esteja”, explicou ainda Chikoti.

Antes desta tomada de posição do ministro, os órgãos de comunicação social estatais angolanos e os membros do Governo não abordaram o caso. A filha do Presidente, Isabel dos Santos, utilizou o Instagram para denunciar a difusão de “falsas notícias” para “criar confusão e tumulto político em Angola”.

A oposição política angolana também pediu ao Governo para revelar o estado de saúde do Presidente, após a especulação sobre o estado de saúde de José Eduardo dos Santos.

Angola tem eleições gerais marcadas para 23 de Agosto – que irão marcar o final formal dos 38 anos de José Eduardo dos Santos como Presidente do segundo produtor de crude africano e a terceira maior economia do continente. O seu partido, MPLA, no poder desde a independência, em 1975, apresenta como candidato o ministro da Defesa, João Lourenço, de 63 anos.

