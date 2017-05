Tom Cruise confirma: Top Gun 2 vai mesmo acontecer

O actor norte-americano Tom Cruise confirmou que vai mesmo haver uma sequela para Top Gun, filme de 1986 (Ases Indomáveis em português). “Vai mesmo acontecer”, garantiu Tom Cruise – o protagonista do primeiro filme, que contracenava com Kelly McGillis e Val Kilmer –, adiantando que a rodagem deverá começar, “provavelmente, no próximo ano”.

A novidade foi revelada nesta terça-feira no programa australiano Sunrise, para surpresa dos apresentadores. “É verdade, é verdade”, afirmou, “vocês são as primeiras pessoas a quem disse isto”. Cruise, agora com 54 anos, encontra-se na Austrália a promover o filme A Múmia, que protagoniza (e em que encarna o papel de Nick Morton) juntamente com Russel Crowe, Annabelle Wallis e Sofia Boutella. Estreará em Portugal a 8 de Junho.

WORLDWIDE EXCLUSIVE: @TomCruise just confirmed that Top Gun 2 is happening! "I’m gonna start filming it probably in the next year". #sun7 pic.twitter.com/X17xvxz4Q4 — Sunrise (@sunriseon7) 23 de maio de 2017

Já para o Top Gun 2 ainda não há data de estreia e sabe-se ainda muito pouco. No site do Imdb, dois actores estão já confirmados nos mesmos papéis do filme de 1986: Tom Cruise, como Maverick, e Val Kilmer como Iceman. O realizador do Top Gun original, Tony Scott, morreu em 2012; de acordo com o Telegraph, o realizador estaria a trabalhar, em conjunto com Tom Cruise, no projecto para um segundo filme.

E os indícios de que o filme poderia estar cada vez mais perto de se concretizar não pararam por aí: em Janeiro, o produtor Jerry Bruckheimer tinha partilhado uma fotografia no Twitter em que aparecia lado a lado com Tom Cruise. “Voltei de um fim-de-semana em Nova Orleães para encontrar o meu velho amigo Tom Cruise e falar sobre o Top Gun 2”, lia-se na descrição.

Just got back from a weekend in New Orleans to see my old friend @TomCruise and discuss a little Top Gun 2. pic.twitter.com/vA2xK7S7JS — JERRY BRUCKHEIMER (@BRUCKHEIMERJB) 26 de janeiro de 2016

Em Abril, surgiu outra pista de que o filme se poderia vir a concretizar. No Reddit, o actor Val Kilmer respondeu a um utilizador que iria participar na sequela do filme, durante um AMA/Ask me Anything (“Perguntem-me qualquer coisa” – um fórum em que os utilizadores fazem perguntas e a pessoa em questão responde).

A trama de Ases Indomáveis centra-se à volta do jovem piloto Maverick, interpretado por Tom Cruise, que ingressa na Academia Aérea. Lá, onde todos se batem pelo melhor lugar, Maverick encontra um competidor à sua altura, Iceman e envolve-se com a instrutora Charlie. O filme foi nomeado para várias categorias nos Óscares e venceu a estatueta dourada para Melhor Canção Original – a famosa Take my breath away, interpretada pela banda Berlin e escrita por Giorgio Moroder e Tom Whitlock.

