Como funciona o sistema de voto da Eurovisão?

Em 2016 – ano em que Portugal não participou – o sistema para eleger o vencedor do festival da Eurovisão mudou; foi a maior mudança desde 1975. Anteriormente, assistíamos à atribuição de pontos por parte de cada país, um de cada vez. Agora, os votos do público são apresentados de uma só vez, sem haver discriminação do país que atribui os votos. É este o método que estará em vigor na final da Eurovisão na noite deste sábado, em que Portugal aparece representado pela canção Amar pelos dois e pelo seu intérprete, Salvador Sobral.

PUB

A votação é repartida: para além dos 50% atribuídos pelos espectadores, outros 50% são definidos pelos jurados dos países que fazem parte da Eurovisão. Cada painel de jurados dos países participantes atribui pontos (de um a oito pontos, e depois dez e 12 pontos para as duas melhores) e, durante a final, um representante de cada país anuncia as pontuações. O júri português é constituído por Tozé Brito, Nelson Carvalho, Inês Meneses, Celina da Piedade e Ramón Galarza.

Depois, vêm os resultados definidos pelo televoto. Apesar de cada país também atribuir pontos na mesma escala usada pelo júri, os votos de todos os países são “misturados”. Assim, sabe-se o total de votos do público atribuído a uma canção, sem que haja discriminação dos pontos atribuídos por cada país. Como se começa por anunciar as canções menos votadas até àquelas com mais votos – votos esses que são adicionados aos do júri – o vencedor só é conhecido mesmo no final da emissão.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois da final, os votos discriminados de cada país podem ser consultados no site da Eurovisão. Os votos são válidos se forem feitos por chamada telefónica, SMS ou através da aplicação da Eurovisão.

Cada júri nacional é composto por cinco profissionais do mundo da música, que avaliam a performance de cada um dos países, excepto o seu. Entre os critérios de avaliação está a capacidade vocal do cantor, a performance em palco, a composição da música, a originalidade da canção e, por fim, a visão geral da actuação.

Este sistema de voto tem recebido algumas críticas por se perder “a magia da Eurovisão”, o momento em que cada país anuncia as suas canções preferidas. Uma alternativa a este método seria invertê-lo: apresentar o voto do público de forma separada, dividida por países e, no final, o do júri de forma conjunta.

PUB

PUB