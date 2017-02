Fundação Inês de Castro premeia poesia de Rui Lage e carreira de Maria Velho da Costa

Estrada Nacional é descrito como "uma viagem com partida e regresso pelo mundo rural, com o itinerário definido poema a poema, estrada a estrada, e onde as representações são apresentadas pelo olhar de Rui Lage". Com esta obra, editada em 2016 pela INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda, o autor "encerra um ciclo dedicado ao mundo rural", acrescenta a fundação, em comunicado.

PUB

Nascido no Porto, em 1975, Rui Lage é autor de sete livros de poesia publicados entre 2002 e 2016, sendo também autor de ensaios, crítica literária, ficção infanto-juvenil, artigos académicos e de opinião, estando representado em diversas publicações e antologias. Doutorado em Literaturas e Culturas Românicas, com especialidade em Literatura Portuguesa, Rui Lage trabalha actualmente no Parlamento Europeu. O seu último livro é um ensaio sobre a obra poética de Manuel António Pina, publicado em 2017 pela Imprensa da Universidade de Coimbra.

A escritora Maria Velho da Costa foi igualmente distinguida, mas com o prémio de carreira "Tributo de Consagração Fundação Inês de Castro". Ficcionista, ensaísta e dramaturga, Maria Velho da Costa conta já com diversos prémios, entre os quais o Prémio Camões 2002. Em 1972, escreveu o livro Novas Cartas Portuguesas, em colaboração com Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta, que se tornou marcante pela abordagem à situação das mulheres nas sociedades contemporâneas e que, no contexto da ditadura do Estado Novo, foi apreendido pela polícia política. A sua escrita insere-se na linha do experimentalismo e as suas obras encontram-se traduzidas em diversas línguas.

PUB

O júri do Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2016 foi composto pelos professores José Carlos Seabra Pereira (presidente) e Isabel Pires de Lima, e pelos escritores Mário Cláudio, Pedro Mexia e António Carlos Cortez. Ao longo dos anos, este prémio literário tem distinguido autores e obras de "reconhecido valor", tais como Pedro Tamen (2007), José Tolentino Mendonça (2009), Gonçalo M. Tavares (2011) ou Mário de Carvalho (2013).

A cerimónia e entrega do prémio literário - um troféu de prata e pedra, da autoria do escultor João Cutileiro, que simboliza o drama e mistério que envolvem o episódio de Pedro e Inês - terá lugar no dia 8 de Abril, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra. O Prémio Literário Fundação Inês de Castro é um prémio anual cujo objectivo é distinguir obras publicadas sobre motivos do mito inesiano, podendo abranger temas tão amplos como a paixão, a vingança, a tragédia, a razão de Estado ou outros aspectos da representação histórico-cultural portuguesa.

PUB

PUB