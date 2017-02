Comissão Europeia tem de emitir parecer sobre aeroporto no Montijo, diz Zero

A associação ambientalista ZERO diz que é essencial a realização de uma avaliação ambiental sobre o novo aeroporto no Montijo e afirmou que a Comissão Europeia terá de emitir um parecer sobre o impacte nos ecossistemas do Estuário do Tejo.

Portugal adoptou uma directiva europeia que levou à classificação da Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo e, por ser um projecto que teve conclusões negativas em termos de impacte ambiental, o que não há dúvidas segundo a Zero, é exigido o parecer europeu.

O Estuário do Tejo, um dos maiores da Europa, alberga mais de 100 mil aves aquáticas invernantes, destacando-se o pato-trombeteiro, o ganso-bravo, a marrequinha e o flamingo, lembra.

“A utilização civil da Base Aérea do Montijo implicará necessariamente um forte aumento do tráfego aéreo, o que poderá ter impactes significativos na avifauna pelo sobrevoo de áreas da Reserva Natural do Estuário do Tejo e da Zona de Protecção Especial”, afirmam.

Isto poderá vir a ser um perigo para a própria aviação, por causa do aumento do risco de colisão com aves. Também impacte significativo poderá ter a eventual construção de infra-estruturas adjacentes às pistas em pleno Estuário do Tejo, “pela destruição e fragmentação de habitats de elevada produtividade e valor em biodiversidade, como as zonas de sapal”.

Este é um dos cinco aspectos críticos identificados pela associação ambientalista: poupança de recursos face a construção de raiz em Benavente. Ruído e qualidade do ar, acessibilidades e ordenamento do território são os outros. Foi considerado “absolutamente crucial”, pela Zero, a questão do ruído que afectará a zona da Baixa da Banheira, no concelho da Moita – será necessário garantir que as zonas afectadas vão cumprir rigorosamente os limites estabelecidos “para as zonas denominadas sensíveis e mistas”, dizem.

A Zero diz ainda que a avaliação deve incidir sobre três aspectos: justificar a necessidade de expansão do actual aeroporto e inventariar as consequências de não a efectuar, avaliar o funcionamento conjunto do aeroporto Humberto Delgado com a utilização civil da Base Aérea do Montijo, e comparar esta alternativa com a localização estudada para um novo aeroporto de raiz em Benavente, no Campo de Tiro de Alcochete.

