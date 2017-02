Chuva mitigou problemas a Norte

Não é só a região do Sado que apresenta níveis de armazenamento de água inferiores ao normal para a época do ano. Segundo o boletim mensal do Serviço Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) de Janeiro, das 60 barragens monitorizadas, 17 estavam com menos de 40% do seu volume total ocupado. A situação mais problemática a norte era a das bacias dos rios Lima e Ave.

Nessas duas sub-regiões do Norte, as disponibilidades estavam bastante abaixo da média de Janeiro. As duas barragens da bacia do Lima (Alto Lindoso e Touvedo), tinham 32,3% da capacidade de armazenamento de água preenchida, quando a média para esta altura do ano se situa em 64,2%, praticamente o dobro.

No caso do Ave, as barragens ocupavam 33,5% da capacidade. Habitualmente, em Janeiro, o volume de armazenamento de águas é de 76,9%.

Entre Outubro e Dezembro, todo o território a norte do rio Tejo teve “um nível de precipitação abaixo das necessidades”, sublinha Maria Felisbina Quadrado. Mesmo em Janeiro, a chuva foi menos intensa do que é habitual, o que obrigou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a medidas de gestão nas bacias hidrográficas do Lima e do Ave, para “prevenir escassez de água”, informa.

No entanto, a situação nesta região já não é tão preocupante para a APA. As fortes chuvas do início de Fevereiro permitiram uma subida dos valores de armazenamento. “No Alto Lindoso, os níveis subiram três metros só naqueles dias”, diz a directora do departamento de recursos hídricos da APA. Também no Ave, o aumento foi “significativo”. Será feito um novo balanço do nível de armazenamento de águas nas barragens do Norte do país na próxima semana, após as chuvas previstas para os próximos dias.



