PJ apanhou dois dos criminosos mais perigosos da América Latina

Dois dos dez homens mais procurados na América Latina estão presos em Portugal depois de terem sido apanhados pela Polícia Judiciária, noticiou a SIC.

PUB

Procurados no seu país e nos países vizinhos, os argentinos Rodolfo Lohrmann e José Maidana foram detidos em Aveiro já em Novembro, por suspeitas de terem participado juntamente com outros homens a assaltos a quatro bancos, entre 2014 e 2016, que envolveram grande violência – dois em Odivelas, um em Loures e outro em Cascais. Num deles foi agredida uma mulher grávida.

Quando os inspectores da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo depararam com eles não faziam ideia de que tinham em mãos autênticas estrelas do crime, com direito a recompensa das autoridades argentinas e tudo: apresentavam documentos de identificação guatemaltecos falsos, embora de grande qualidade, e as suas fisionomias diferiam muito das divulgadas pelas autoridades latino-americanas, explicou ao PÚBLICO fonte ligada a esta investigação.

PUB

Procurados por suspeitas de homicídios, sequestros e vários outros crimes cometidos não só no seu país como também no Paraguai, Uruguai e Brasil – o jornal argentino La Nación fala no presumível envolvimento no sequestro da filha de um ex-Presidente paraguaio – os dois homens passaram a actuar na Europa. Seu cúmplice nos assaltos a bancos, outro dos detidos em Aveiro é de nacionalidade portuguesa, tendo fugido a uma condenação de sete anos de cadeia por tráfico de estupefacientes. No grupo também havia um indivíduo de nacionalidade espanhola.

Só na passada sexta-feira as autoridades argentinas confirmaram à Polícia Judiciária que estes homens eram mesmo Rodolfo Lohrmann e José Maidana. Ambos deverão ser julgados em Portugal pelos assaltos às dependências bancárias.

PUB