Amadeo, uma história tão portuguesa

Passaram cem anos. Mudaram as mentalidades, os hábitos visuais, os gostos, os paradigmas artísticos, e a própria definição do que a arte é. E talvez por isso Raquel Henriques da Silva e Marta Soares, historiadoras da arte, tenham decidido recriar na medida do possível a exposição que Amadeo de Souza-Cardoso fez em 1916 no Porto, primeiro, nos jardins de Passos Manuel, e em Lisboa, mais tarde, nas instalações da Liga Naval. Como nessa altura, a exposição que vemos hoje começou no Porto, embora no Museu de Soares dos Reis. Vem agora para Lisboa para ser mostrada nos novos espaços do Museu do Chiado, a pouco mais de 500 metros de onde inicialmente esteve, no Palácio do Calhariz, em frente ao elevador da Bica.

Amadeo de Souza-Cardoso Comissário(s): Raquel Henriques da Silva, Marta Soares

Artista(s): Amadeo de Souza-Cardoso

Não se sabe grande coisa da montagem feita por Amadeo nesse espaço, que na altura era sede de encontros e tertúlias de sectores monárquicos da sociedade lisboeta. Longe dos quase 30.000 visitantes que tivera no Porto, a exposição de Lisboa receberia um público consideravelmente menor, e também gozaria de maior fortuna crítica nos jornais da capital. Claro que os aplausos não foram unânimes e na época em questão outra coisa não poderia ter sucedido. Portugal não estava preparado para a obra de Amadeo, regressado há pouco de Paris, onde convivera com nomes grandes das vanguardas artísticas da época, e fora dos poucos, senão o único artista português emigrado, a entender o que se passava na capital francesa e a captar tudo aquilo que ela lhe podia oferecer na altura. Cubismo, futurismo, expressionismos vários, simultaneísmo, tudo conheceu, tudo apreciou, e a tudo negou pertencer. Em Lisboa, conheceria o seu grande interlocutor português para a arte moderna, Almada Negreiros.

Recordemos os factos. Com o começo da guerra, Amadeo vê-se obrigado a abandonar Paris e a regressar a Portugal. Instala-se em Manhufe, na quinta de família, e prepara então, segundo Marta Soares, uma série de exposições individuais de que esta, em 1916, seria apenas a primeira. Tudo é feito às custas do dinheiro paterno, e um dos documentos mais fascinantes da exposição é um dos folhetos com a lista das obras presentes tendo indicado, para cada uma delas, o preço pretendido pelo pintor. Há indícios de que terá vendido obras no Porto e em Lisboa. Mas a única certeza é uma pintura de pequenas dimensões realizada num estilo expressionista que, na data da exposição, Amadeo já tinha abandonado há muito.

Sem a facilidade que existe hoje de documentar um evento através da fotografia e do filme, as curadoras só puderam trabalhar com suposições daquela que foi a montagem original de Amadeo. A exposição abre com uma grande fotografia daquele que seria o aspecto de uma das salas da Liga, pejada com os peixes embalsamados da colecção oceanográfica de D. Carlos I que aqui estava em depósito. É impossível saber hoje em que salas especificamente a exposição se deu. Mas é perfeitamente legítimo imaginar a disposição dos quadros feita por Amadeo, segundo as regras da época que não criavam séries por afinidades estilísticas ou cronológicas, como hoje geralmente sucede, antes lhes preferindo o agrupar de obras segundo técnicas – óleo, gravura, desenho… - ou mesmo segundo conveniências do espaço disponível.

Marta Soares e Raquel Henriques da Silva tentaram reproduzir este modelo, avisando-nos contudo que, das 113 peças originalmente mostradas, apenas 81 estão agora expostas. Toda a exposição se organiza em torno desse acontecimento original que marca, sem dúvida, a presença das vanguardas na arte moderna portuguesa. Algumas séries, como as Cabeças e as Canções populares, têm maior probabilidade de coincidirem com a montagem original. Quanto às outras obras, surpreendem por correspondências que as curadoras conseguiram salientar – os alvos na última sala da exposição, ou os faróis numa outra, ou ainda as correspondências estilísticas entre os diferentes universos iconográficos (o mar representado como montanhas azuis em A Chalupa, por exemplo, ou a inclusão de letrismos na pintura, tão ao gosto do cubismo, ou ainda a tentativa de incluir elementos musicais em determinado quadro), e isto apesar da surpresa insólita de uma montagem feita segundo parâmetros que hoje nos custam a aceitar.

Amadeo de Souza-Cardoso. Porto Lisboa 2016 – 1916 não é, por isso, um pastiche. É a interpretação possível de um acontecimento maior na arte moderna da época, um acontecimento irrepetível e que não teria descendência durante anos e anos. Com a morte de Amadeo, em 1918, o fim do futurismo português e a emigração de Almada para Madrid, no fim da década de 20, a modernidade portuguesa iria tomar um caminho radicalmente diferente, e que não passava pela incompreendida vanguarda possível. Afinal, a história desta exposição acaba por ser uma história bem portuguesa: aquela de alguém que queria muito mais do que o Portugal pobrezinho e estreitinho estava preparado para lhe dar. Nisto, só nisto, a exposição foi afinal a primeira de muitas outras.

