Tate Britain assinala 80 anos de David Hockney com retrospectiva da sua obra

A obra de David Hockney sempre foi um lugar idóneo de livre desejo e prazer despreocupado. O azul das piscinas da solarenga Califórnia e o verde da sua Yorskshire marcaram a história da arte britânica contemporânea e poderão ser vistos na exposição que a Tate Britain dedica ao artista para assinalar os seus 80 anos, celebrados a 9 de Julho. Organizada pelo museu britânico em colaboração com o Centro Pompidou de Paris e o Museu Metropolitano de Arte Moderna (MoMA), em Nova Iorque, a exibição estará patente entre 9 de Fevereiro e 29 de Maio, em Londres.

Nascido em 1937 em Bradford, Inglaterra, David Hockney estudou na escola artística local entre os 16 e os 20 anos, mudando-se em 1959 para Londres para frequentar a Royal College of Art. Começou aí a traçar um percurso multifacetado que viria a torná-lo um dos artistas britânicos mais consagrados do século XX. Inicialmente, os seus quadros manifestavam uma tendência para o expressionismo abstracto que dominava a cena artística de então, mas a jornada criativa de Hockney começou verdadeiramente quando transitou para a representação de sujeitos concretos.

No Verão de 1960, a leitura da obra de poetas como Walt Whitman e CP Cavafy, que abordavam abertamente o amor masculino, despertou-o para uma matéria que lhe era tão íntima quanto inexplorada. Obras como We Two Boys Together Clinging (1961) e Adhesiveness (1960) mostram a ousadia inerente a um trabalho prévio ao Sexual Offences Act, a lei que viria a descriminalizar os actos homossexuais no Reino Unido em 1967. Hockney imaginava um mundo mais tolerante e permissivo, retratado em Domestic Scene, Los Angeles (1963), onde pinta uma cena que mostra um homem a esfregar as costas de outro enquanto este está nu debaixo de um jacto de água.

David Hockney visitou Los Angeles pela primeira vez em 1964 e encontrou uma nova inspiração para a sua obra nas piscinas azuis que completavam as casas, nas palmeiras que ladeavam as ruas e nas pessoas bronzeadas que por ali circulavam. A partir daí, o seu trabalho foi crescentemente naturalista. Em 1966, pintou aquele que se tornou um dos seus quadros mais icónicos, Peter Getting Out of Nick’s Pool, onde vemos o seu amado Peter Schlesinger a sair da piscina do galerista Nicholas Wilder. O quadro valeu-lhe o prémio de arte contemporânea John Moores em 1967 e tornou-o um símbolo gay.

Foto Adhesiveness (1960), We Two Boys Together Clinging (1961) e Domestic Scene, Los Angeles (1963) FOTOS: DR

O gosto pela fotografia incorporou-se no seu trabalho nos anos 1980 através dos chamados joiners, composições cubistas feitas através de colagens com fotografias Polaroid, que procuravam retratar uma pessoa ou um objecto a partir de diferentes ângulos. O trabalho da imagem estática influenciou a sua pintura e culminou na exposição Drawing with a Camera, de 1982.

Ao mesmo tempo que desenvolvia um interesse pela fotografia e pela perspectiva única que esta proporcionava, começou a trabalhar em cenografia, sendo-lhe encomendado o desenho da produção de The Rake’s Progress de Stravinsky, apresentada no Festival de Ópera de Glyndebourne em 1975.

Ao longo de seis décadas de carreira, procurou dominar várias técnicas e tirar partido das novas tecnologias existentes. Manuseou a aquatinta e a litografia, passou pela fotocopiadora e pela máquina de fax e nem os smartphones e os tablets ficaram de fora – muitos dos seus 1500 desenhos feitos no iPhone e no iPad estão, inclusive, disponíveis on-line.

Um artista de curvas e contracurvas, David Hockney nunca deixou de lado a curiosidade e o entusiasmo em experimentar novos métodos de trabalho e alargar horizontes. Em 1997, foi agraciado com a Ordem dos Companheiros de Honra pela Rainha Isabel Ii. Além da grande retrospectiva do Tate, o artista será homenageado com uma galeria permanente que inaugura a 7 de Julho no Cartwright Hall, em Bradford.

