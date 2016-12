Núcleo antigo de Carnaxide reabre ao trânsito esta sexta-feira

A requalificação do Núcleo Antigo de Carnaxide, que inclui o Largo da Pátria Nova, a Rua Manuel Santos Mónica e a Rua Francisco Patarrão já terminou, e os espaços intervencionados abrem hoje ao trânsito, três meses antes do previsto. O município de Oeiras, responsável pelas obras, explica que falta apenas tratar dos arranjos exteriores e das áreas verdes, trabalhos que não impedem a abertura das ruas.

PUB

A obra contemplou a reformulação das redes de infra-estruturas existentes nos arruamentos nucleares, designadamente na Rua 5 de Outubro, Rua Francisco Patarrão, Rua Manuel dos Santos Mónica e Rua José Basaliza, a substituição do mobiliário urbano existente e a criação de uma área de esplanadas, na proximidade dos estabelecimentos de restauração, permitindo a valorização da zona envolvente à Igreja de S. Romão, com a eliminação de alguns elementos dissonantes. Todos os arruamentos e o Largo da Pátria Nova foram pavimentados com pedra basáltica, nas vias de circulação automóvel, mantendo-se a calçada portuguesa na maioria das zonas pedonais.

Com esta intervenção, o acesso automóvel pelo Largo da Pátria Nova à Rua Manuel Santos Mónica e à Rua Francisco Patarrão passará a fazer-se, a partir de dia 30, apenas no sentido ascendente. Segundo Jorge de Vilhena, presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, “o objectivo de fazer circular o trânsito de uma forma mais natural, dotando as vias de maior segurança rodoviária com redução da velocidade e privilegiando a circulação pedonal, foram conseguidos, mas a próxima fase que a Junta de Freguesia apresentará como ideia e pretende que seja realizada, será o aumento de estacionamento no fim da rua do lavadouro com o aproveitamento do baldio existente”.

PUB

No âmbito desta intervenção foram ainda criadas duas habitações jovens, uma no largo e outra na Rua Francisco Patarrão. “Os dois edifícios foram adquiridos pelo Município de Oeiras e está em vista a aquisição de outros edifícios para o mesmo fim no núcleo Antigo de Carnaxide e posteriormente no núcleo Antigo de Linda-a-Pastora”, adiantou José de Vilhena. A obra, espera, “irá fixar mais pessoas jovens numa zona antiga, impulsionar, modernizar e fixar mais comércio local". Este esforço de requalificação vai prosseguir em 2017 com a recuperação da sede da Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide (a colectividade mais antiga do Concelho de Oeiras) e da Igreja de São Romão”, esclareceu o autarca.

PUB