“Vamos fazer um plano”. Caderno especial com os trabalhos dos alunos vencedores

No final de abril, cinco grupos de alunos do continente e da ilha Terceira receberam uma boa notícia: estavam entre os vencedores da segunda edição do concurso “Vamos fazer um plano”. Agora veem os trabalhos sobre cultura feitos a partir dos lugares onde habitam voar mais longe, ao serem publicados com o jornal PÚBLICO, neste caderno especial de 16 páginas.

O concurso organizado pelo PÚBLICO na Escola e o Plano Nacional das Artes este ano premiou grupos dos 7.º, 9.º e 11.º anos de Vila Verde (Braga), Vizela, Armamar, Castro Daire e Biscoitos (Praia da Vitória, nos Açores). Depois de um processo de mentoria com a equipa do PÚBLICO, vêem os trabalhos sobre cultura feitos a partir dos lugares onde habitam voarem mais longe. Contam histórias sobre tradições, lugares importantes para a preservação da memória, projetos de escola. Desenho, música, artesanato, dança...

A proposta a que responderam era concreta: apresentar um plano, trabalho jornalístico de duas páginas, sobre temas relacionados com a cultura à sua volta. À semelhança da primeira edição, puderam participar alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. Entre os vencedores há quem tenha submetido trabalhos a solo, há grupos pequenos e turmas inteiras que se juntaram para trabalhar em conjunto. O património que dão a conhecer nestas páginas é reflexo da riqueza cultural que os rodeia, mas também do seu comprometimento em preservá-lo. E que não se esgota num concurso.