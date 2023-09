Texto de opinião, reportagem ou entrevista. Queremos saber como vês o mundo!

Ainda não é tempo de fazer uma revisão a 2023, nos meios de comunicação social, mas seria possível ter um vislumbre de alguns dos temas que marcaram o ano a partir de textos de opinião escritos pelos vencedores do concurso “Isto também é comigo!”. Ao longo do ano letivo de 2022-23, oito alunos mostraram o que pensavam, viram os seus textos publicados e ganharam prémios. Agora pode ser a tua vez. Nesta iniciativa conjunta do PÚBLICO na Escola e da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), o foco está nos alunos e na forma como olham o mundo.

Até à última sexta-feira de cada mês, escolhe um trabalho do PÚBLICO que te diga alguma coisa — pode ser um texto, uma infografia, um vídeo, um podcast, uma galeria de fotografias, um cartoon — e escreve a tua opinião sobre o assunto nele tratado. Há algumas regras que deves ter em mente: antes de mais, a participação é aberta a alunos do ensino secundário; e o conteúdo que escolheres tem de ter sido publicado no mês em que estás a concorrer. O texto não pode ultrapassar as 350 palavras e representa a tua opinião — ou seja, o conteúdo que escolheres deve servir-te de inspiração e dar-te o tema, mas os argumentos serão teus.

Foto

O texto é submetido pelo professor bibliotecário da escola, através de um formulário. E porque este é um trabalho conjunto, ambos ganham prémios caso o teu texto seja o vencedor: tu vês o teu texto publicado no site do PÚBLICO na Escola e ganhas livro(s) do PÚBLICO; a biblioteca ganha uma assinatura digital do jornal com duração de um ano. De acordo com o regulamento, o concurso destina-se a alunos de escolas públicas e privadas em Portugal ou de escolas no estrangeiro que tenham o ensino do português como primeira língua. Podem participar as vezes que desejarem.

Nesta terceira edição do concurso “Isto também é comigo!”, os temas em destaque ainda estão em aberto. Alguns poderão relacionar-se com assuntos que nesta altura já fazem correr tinta nos jornais, outros incidirão certamente sobre acontecimentos que estão por vir.

Sai à rua e traz-nos a tua história

Outubro também marca o regresso do concurso “Jornalistas em Rede”, que tem dois momentos de participação, a partir de dois géneros jornalísticos. Primeiro a reportagem, depois a entrevista. Entre os dias 20 de outubro e 20 de fevereiro, propomos-te que saias à rua e descubras uma história. Entrevista os seus diferentes intervenientes e conta-nos o que se passou, como só tu poderás contar, porque estiveste lá.

Tal como no concurso “Isto também é comigo!”, a reportagem deve ser submetida pelo professor bibliotecário da escola que frequentas. E aqui também são ambos premiados: tu com a publicação da tua reportagem no site do PÚBLICO na Escola e um voucher de 150 euros, a biblioteca com uma assinatura anual digital do PÚBLICO. O vencedor, ou vencedores, deste primeiro momento do “Jornalistas em Rede” será anunciado no dia 20 de março.

No caso deste concurso, os destinatários são alunos do 3.º ciclo do ensino básico que frequentem escolas públicas ou privadas, em Portugal, ou escolas no estrangeiro onde se leciona português. O regulamento esclarece que os alunos têm oportunidade de participar individualmente ou em grupo (máximo de três elementos), podendo contar com a orientação e revisão de professores.

Em janeiro, “Jornalistas em Rede” regressa, mas nessa altura com a entrevista.