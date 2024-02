A persistência das secas e a opinião da aluna Angelina Tadeu, vencedora em janeiro

Desafios atuais, soluções sustentáveis

A notícia publicada no dia 7 de janeiro de 2024 no jornal PÚBLICO, da jornalista Clara Barata, tem como principal assunto as secas extremas e as suas consequências na Catalunha e na Andaluzia.

De facto, a persistência das secas é um desafio cada vez mais preocupante, envolvendo ecossistemas, agricultura e comunidades não só em Espanha, mas em todo o mundo. Portugal, em particular, enfrenta sérios riscos associados à escassez de água, devido às condições climáticas adversas.

Primeiramente, é crucial reconhecer que as secas têm efeitos devastadores na agricultura, setor vital para a economia portuguesa. Culturas como o milho e o trigo enfrentam uma redução significativa nas colheitas, por causa da falta de água, afetando a segurança alimentar e os meios de subsistência das comunidades rurais.

Além disso, a escassez hídrica impacta os recursos naturais, contribuindo para a degradação dos ecossistemas. Os rios e os lagos secam, comprometendo a biodiversidade e criando desequilíbrios nos ecossistemas aquáticos. Espécies locais, dependentes desses ambientes aquáticos, enfrentam ameaças à sua sobrevivência.

Para combater esses desafios, acredito que seja imperativo Portugal investir em medidas de gestão sustentável da água, promovendo a eficiência no uso agrícola e implementando práticas de conservação de recursos. Programas de consciencialização são também essenciais para envolver a população na preservação da água, destacando a importância de mudanças de comportamento no uso diário.

Em suma, as secas em Portugal requerem ação imediata e coordenada. A implementação de políticas eficazes, juntamente com a participação ativa da sociedade, é fundamental para mitigar os impactos negativos e garantir a sustentabilidade hídrica a longo prazo.

Angelina Tadeu, 11.º ano

Agrupamento de Escolas da Moita

[Publicada no primeiro fim de semana do ano, a notícia “Catalunha no limite de declarar emergência por causa da seca” levou Angelina Tadeu a refletir e a defender uma “ação imediata e coordenada” para enfrentar o problema em Portugal. Todos os meses, um trabalho do PÚBLICO serve de ponto de partida a textos de opinião de estudantes do ensino secundário, aos quais se destina o concurso “Isto também é comigo!”, promovido pelo PÚBLICO na Escola e a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). Integraram o júri, nesta edição: Cláudia Sá, professora de Português e coordenadora do Clube de Jornalismo da Escola Básica António Correia de Oliveira, em Esposende; Luísa Gonçalves, coordenadora do PÚBLICO na Escola; Mafalda Eiras, aluna do 10.º ano da Escola Secundária Henrique Medina, em Esposende; e Raquel Ramos, elemento da equipa do Gabinete Coordenador da RBE.]