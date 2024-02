O papel dos media na escolha eleitoral. Professores e alunos em tertúlia democrática

A menos de um mês das eleições legislativas, a Direção-Geral da Educação convida professores e alunos a “assistir e participar ativamente” no debate sobre o papel dos media na escolha eleitoral. A questão é tema de um webinar agendado para a tarde de quarta-feira, dia 21 de fevereiro, entre as 14h30 e as 16h00, e que conta com a intervenção de vários alunos, do jornalista da SIC José Manuel Mestre e de José Santana Pereira, professor do ISCTE (programa).

Lembrando a necessidade de desenvolver, para quem ainda não chegou à idade de votar pela primeira vez, “atividades que estimulem a tomada de consciência para a responsabilidade de cada um no futuro da democracia”, a DGE enuncia os objetivos da tertúlia. E são quatro: sensibilizar os jovens para a influência dos media tradicionais e dos novos media na formação das suas perceções do mundo, em particular do fenómeno da política; diferenciar conteúdos jornalísticos e não jornalísticos e a confiança que merecem; desenvolver a perceção de que a falta de sentido crítico e/ou ético no consumo e difusão de conteúdos pode deixar os jovens mais vulneráveis a campanhas de desinformação; e a noção de que a sobrevivência da democracia exige comportamentos responsáveis e éticos de todos os cidadãos.

A participação no webinar requer inscrição prévia. As eleições legislativas têm lugar no dia 10 de março.