MARO compôs, agora é a tua vez de escrever

Do Festival Eurovisão da Canção para as escolas portuguesas. É MARO a compositora convidada da quarta edição do concurso Canção à Espera de Palavras, iniciativa da APEM- Associação Portuguesa de Educação Musical, com o apoio do PÚBLICO na Escola e do Plano Nacional de Leitura. Alunos dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico podem participar em turma com letra para a música que MARO compôs.

Foi “saudade, saudade”, o tema que escreveu em homenagem ao seu avô, que lhe valeu a vitória no Festival da Canção 2022 e posterior participação no Festival Eurovisão da Canção. Mas o que fez desta vez foi diferente: uma composição inédita e exclusiva para o concurso Canção à Espera de Palavras. Há vários anos “fã das iniciativas da APEM”, recebeu com “felicidade” o convite para ser a compositora deste ano.

Este papel que ocupa no ano letivo 2023-24 já pertenceu a Rodrigo Leão, Luísa Sobral e Mário Laginha, nas edições anteriores. Uma vez mais, as turmas que decidirem participar devem fazê-lo com o apoio de um professor; e além de escrever a letra, terão de gravar-se a cantá-la. Podem participar turmas elegíveis nas duas categorias: A, para turmas de 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do ensino básico; e B, para turmas dos 5.º e 6.º anos de escolaridade.

As candidaturas podem ser submetidas pelos professores até ao dia 29 de abril de 2024 na plataforma Cantar Mais. Este site da APEM disponibiliza recursos de apoio ao processo de escrita da letra com os alunos, passando por pontos importantes, como as características melódicas e rítmicas e a forma da música composta por MARO. De acordo com o regulamento, os resultados serão divulgados até ao dia 31 de maio de 2024.

Uma paixão inevitável chamada música

MARO tinha apenas quatro anos quando começou a estudar música na Escola de Música Nossa Senhora do Cabo, em Oeiras. Com o tempo foi encontrando nos momentos com o piano uma espécie de refúgio; mais tarde, o mesmo começou a acontecer com a guitarra. Tornou-se uma paixão inevitável — é a própria quem o diz ao PÚBLICO na Escola. A música "sempre foi uma realidade presente lá em casa e a verdade é que nunca pensei que fosse ser, um dia, mais do que um hobby”.

Depois de uma oportunidade de crescimento lá fora, MARO reconhece a importância da formação musical desde tenra idade. “Acho que a formação musical deveria ser acessível a todas as crianças e adolescentes. Não só é benéfico a nível cognitivo como acaba por ser também um apoio emocional e até fonte de inspiração para tudo o resto na vida”, defende a compositora.

É essa relação de proximidade entre os mais novos e a música que o concurso Canção à Espera de Palavras procura encorajar. Disse-o Manuela Encarnação, presidente da APEM, por altura da divulgação da 3.ª edição. Até agora têm vencido grupos de contextos e com localizações geográficas diferentes. No ano passado, por exemplo, os premiados vinham da Escola Básica da Lomba, no Porto, com apoio de professores de música do serviço educativo da Casa da Música, e da Escola de Música de Viatodos, em Barcelos. Nas edições passadas estiveram em destaque escolas da Figueira da Voz, Évora, Caxias e Moita.

O prémio para os grandes vencedores de cada categoria mantém-se: um diploma para a turma vencedora, um sistema de som para a escola/turma e uma assinatura digital anual do PÚBLICO.