Inscrições no Concurso Nacional de Jornais Escolares de 1 de março a 31 de maio

Mais um ano letivo, mais um Concurso Nacional de Jornais Escolares, mais novidades nos prémios especiais. Com inscrições abertas a partir do dia 1 de março de 2024, a edição deste ano letivo vai premiar os dois melhores jornais de escola (ou turma) e agrupamento e passa a ter sete prémios especiais. O Prémio TRUE, que distinguirá um jornal alojado na plataforma de criação de jornais digitais TRUE, é a grande novidade e vai contar com o patrocínio da Rede de Bibliotecas Escolares.

Os destinatários não se alteram: podem participar todos os jornais de escola ou agrupamento (do continente, regiões autónomas e comunidades portuguesas no estrangeiro) que consigam apresentar pelo menos duas edições do ano letivo corrente ou publicações online com atualizações regulares. As candidaturas são feitas em dois momentos: primeiro a inscrição, até 31 de maio, através do preenchimento de formulário, disponível no regulamento; segue-se o envio dos materiais para avaliação do júri, entre 1 de junho e 15 de julho de 2024. Jornais escolares em formato de papel, digital, online ou os que funcionem entre o papel e o digital: todos são bem-vindos.

Os prémios totalizam já, no total, 10 mil euros. Luísa Gonçalves, professora e coordenadora do PÚBLICO na Escola, sublinha a importância de diversas entidades, ligadas à educação e à informação, reconhecerem a importância do jornalismo escolar para que os alunos acompanhem e intervenham de forma crítica e responsável no exigente mundo da comunicação contemporânea. E “a longa lista de prémios, patrocinados por entidades de referência do mundo da educação” vai nesse sentido.

Prémios em 2023-24 PRÉMIOS POR CATEGORIA DE PARTICIPAÇÃO:

Categoria A – Melhor Jornal de Agrupamento

1.º prémio: 2000 euros

2.º prémio: 1000 euros

Categoria B – Melhor Jornal de Escola

1.º prémio: 2000 euros

2.º prémio: 1000 euros



Prémios especiais:

Prémio TRUE: 500 euros

Prémio 25 de Abril – Melhor Trabalho sobre a Democracia: 500 euros

Prémio Incentivo: 500 euros + workshop “Como fazer um jornal”

Prémio Melhor Reportagem: 1000 euros

Prémio Melhor Design Gráfico: 500 euros

Prémio Melhor Trabalho de Ciência: 500 euros

Prémio Melhor Trabalho de Cultura: 500 euros

Refletir sobre a democracia e tirar partido do digital

Há quase 50 anos, a imprensa nacional estava prestes a tornar-se mais livre, depois de décadas de censura. Desde a edição de 2022-23, o Concurso Nacional de Jornais Escolares conta com um prémio especial dedicado à revolução de Abril, patrocinado pela Comissão Comemorativa 50 Anos 25 de Abril — no ano passado distinguiu o Melhor Trabalho sobre Liberdade, este ano será a vez do Melhor Trabalho sobre a Democracia.

Desta vez, a grande estreia na lista de prémios especiais é do Prémio TRUE, dedicado aos jornais digitais criados na nova plataforma do PÚBLICO na Escola, apresentada, em setembro de 2023, no Porto. Desde então, já foram registados mais de 150 jornais digitais de escolas e agrupamentos em mais de 80 concelhos. A patrocinar este prémio estará a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) que, segundo Luísa Gonçalves, “incentiva o excelente trabalho desenvolvido pelos professores bibliotecários, verdadeiros motores de grande parte das publicações, quer pelo incentivo, quer pelo apoio e mobilização da comunidade educativa”.

Para Manuela Pargana Silva, coordenadora nacional da RBE, era “inevitável” que se associassem a esta que é uma das grandes iniciativas do PÚBLICO na Escola no último ano. “Creio que esta plataforma ajuda os miúdos a estruturar o modo de publicar e a entender o que está presente para que estas publicações sejam credíveis”, diz em relação ao TRUE. Essa uniformização, acredita, “potencia o aparecimento de jornais escolares num formato e num padrão que ajuda a estruturar a cabeça dos redatores”.

As bibliotecas escolares são, comumente, o lugar onde os alunos podem encontrar publicações periódicas e ter acesso a informação da atualidade. É também por isso, e porque vivemos “num tempo em que muitas vezes se acede à informação sem sentido crítico”, que a coordenadora da RBE vê com naturalidade esta união das bibliotecas escolares ao TRUE. É que, além de tornar acessível um backoffice de criação de jornais digitais, a própria ferramenta disponibiliza aos utilizadores os conteúdos do PÚBLICO, em acesso aberto.

“Queremos que os miúdos leiam e escrevam, que participem e que sejam críticos em relação à atualidade. Quando estão a ser jornalistas, estão a fazê-lo e a ampliar os seus mundos”, defende Manuela Pargana Silva.

O Concurso Nacional de Jornais Escolares é promovido pelo PÚBLICO, através do projeto de educação para os media PÚBLICO na Escola e em parceria com o Ministério da Educação e a Fundação Belmiro de Azevedo.