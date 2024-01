Escola Virtual promove concurso sobre o 25 de Abril

A Escola Virtual, a plataforma educativa digital do Grupo Porto Editora, desafia, neste início de ano, as escolas a participar no concurso “25 de Abril, um Projeto de Liberdade”.

Como? Utilizando a área de projetos da plataforma para criar e desenvolver trabalhos alusivos à Revolução. Não há formatos pré-determinados: “O resultado do trabalho é totalmente livre; poderá corresponder a um evento na escola, uma peça de teatro, um vídeo, um cartaz, uma iniciativa junto da comunidade”, esclarece o regulamento do concurso.

O formulário de candidatura deve ser preenchido até 9 de fevereiro, 24 de março é a data-limite para indicação do projeto. Depois de um período de votação, no dia 22 de abril ficam a conhecer-se os finalistas dos cinco grupos a que se destina o concurso: 1.º ciclo do ensino básico; 2.º ciclo; 3.º ciclo; ensino secundário; ensino profissional.

Ao mesmo tempo que promove “a criatividade, o pensamento crítico e a colaboração entre alunos”, tendo como ponto de partida os 50 anos de Abril, o concurso pretende “incentivar as Escolas a integrarem a metodologia de projeto nas suas práticas letivas, através da área de projetos da plataforma Escola Virtual”.