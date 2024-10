Um Meo Arena cheio para ver Moonspell festejar 30 anos com orquestra em palco

A banda de metal portuguesa subiu pela primeira vez ao palco do Meo Arena para revisitar a sua discografia com a Orquestra Sinfonietta de Lisboa.

Não sobrou um bilhete para o concerto que este sábado marcou a estreia dos Moonspell, em nome próprio, nesta sala lisboeta. Estão a celebrar 30 anos de vida há mais de dois anos e já o fizeram com fãs de todo o mundo. Desta vez, a banda que deu os primeiros passos em 1989, ainda como Morbid God, actuou com a Sinfonietta de Lisboa, dirigida pelo maestro Vasco Pearce de Azevedo, num espectáculo que tirou partido de toda a sua discografia e que, atendendo à presença da orquestra, beneficiou dos arranjos do pianista Filipe Melo.

São Moonspell desde 1992, ano em que iniciaram um percurso que fez deles a maior banda de metal nacional e uma das formações portuguesas mais requisitada internacionalmente.

O PÚBLICO esteve lá para fotografar este concerto inédito (pelo menos por agora), mas também os bastidores, momentos antes de a banda subir ao palco.