Integração de cuidados, o caminho para criar valor para o doente

A terceira edição do Mais Valor em Saúde atribuiu quatro bolsas e, no debate que enquadrou o momento, uma conclusão emergiu: a integração de cuidados é o caminho para criar valor para o doente.

Colocar, efectivamente, o doente no centro do sistema. Este é o grande mérito que o júri da terceira edição das Bolsas Mais Valor em Saúde – Vidas que Valem identifica nos quatro projectos distinguidos. Em comum, têm o facto de assentarem no conceito de Value Based Healthcare, propondo uma reorganização das respectivas unidades de saúde – neste caso, Unidades Locais de Saúde (ULS) – a partir da auscultação das necessidades dos doentes e do que estes valorizam quando é a sua saúde que está em causa.

São projectos que vão agora merecer consultoria especializada, durante um ano, com vista à sua implementação, no valor de 50 mil euros cada. No total das três edições já realizadas, e como sublinhou o executive director da Gilead Sciences, Ignacio Schoendorff, foram alocados 600 mil euros para as 12 candidaturas seleccionadas, de um total de 57 recebidas, o que lhe permite fazer um “balanço muito positivo” de um programa que “tem um impacto incalculável na saúde dos doentes e das pessoas que os acompanham”.

A criação de valor e a realidade portuguesa

A criação de valor para o doente foi, exactamente, o ponto de partida do debate "Criação de Valor para o Doente - Papel da Integração e Continuidade dos Cuidados" com os membros do júri – José Fragata, coordenador da Unidade de Cirurgia Cardíaca do Hospital CUF Tejo; Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH); Tamara Milagre, presidente da Associação EVITA; e Pedro Pita Barros, professor de Economia na Nova SBE.

A porta-voz da EVITA começou por chamar a atenção para o facto de que o valor só é gerado se fizer sentido e melhorar a vida do doente, sendo necessário dissociar o aspecto financeiro, equacionando, antes, se os resultados que se esperam visam melhorar a qualidade de vida do doente.

Na mesma linha de pensamento, o médico José Fragata enfatizou a relevância dos “patient reported outcomes” e da “patient reported experience” para sustentar que esta equação entre resultados e custos é uma metodologia a que Portugal não está habituado.

Na sua óptica, a noção de valor em saúde é muito útil, ainda que não se aplique totalmente a sistemas de saúde de base social, como o português. Teve, nomeadamente, “o condão de relacionar os resultados em saúde – que não são os do dia, mas os resultados mantidos – com os custos para os atingir”. Defendeu, contudo, que é de difícil implementação.

Já Xavier Barreto focou-se na segunda parte do mote deste debate – a integração de cuidados – para notar que, quando se pensa em ULS, pensa-se em transformar a forma como as unidades de saúde estão organizadas, em criar equipas integradas, acabar com a segmentação entre cuidados (primários e hospitalares) e em desenhar um novo percurso, com novos intervenientes. Ora, neste percurso, identificou a integração clínica como sendo a dimensão com mais impacto nos doentes. “É esse o grande desafio para as ULS”, advogou.

E em que medida o modelo de ULS acrescenta valor em saúde? Foi a esta questão que respondeu o economista Pedro Pita Barros, defendendo que a transformação jurídica em curso não deve ocupar todo o espaço mental da gestão, sob pena de não deixar espaço para pensar na integração. E, para alcançar essa meta, “os profissionais têm de estar comprometidos com a ideia”, “os sistemas informáticos têm de estar preparados para a mudança” e impõe-se “uma visão clara de para onde se quer ir”. A propósito desta visão, deixou a nota de que importa abandonar a ideia de centralismo e perseguir soluções descentralizadas: "Muito do que está a ser pensado vem de quem está mais próximo dos doentes e que, tendo ideias, só precisa da ajuda e do compromisso da gestão”, sustentou.

E os vencedores desta terceira edição são, precisamente, equipas que estão próximas dos doentes e que vão, assim, ao encontro do propósito do programa – incentivar a implementação de projectos que visam a obtenção de melhorias substanciais na prestação integrada de cuidados, na eficiência económico-financeira e, fundamentalmente, melhores resultados em saúde para a comunidade.

Duas perguntas a Maria de Belém Roseira, presidente do júri Que importância atribui a estes prémios centrados no valor em saúde? Este tipo de programas é muito interessante por vários motivos. Primeiro, porque permite identificar como as nossas instituições não estão paradas: estão muito sobrecarregadas com tarefas correntes, na medida em que cada vez é maior a procura de cuidados de saúde e cada vez são menores os recursos que têm para lhes fazer face, mas continuam a ser capazes de inovar, de querer fazer melhor, o que é de uma generosidade e de um altruísmo extraordinários. E é muito bom que isso seja reconhecido.

Depois, são as próprias instituições que percebem que têm de se ajustar a uma realidade que já não é a mesma. Falamos muito nas pessoas no centro do sistema, mas hoje temos de falar no sistema com as pessoas no seu centro. Parece igual, mas não é. Significa que os cuidados de saúde devem ser prestados em função daquilo que as pessoas valorizam: só assim damos conteúdo a um princípio da ética médica que é o da autonomia das pessoas.

Porque as pessoas não são destinatárias de abordagens terapêuticas ou de prevenção que alguém executa sobre elas, elas são também quem decide que tipo de abordagens é melhor e quais os resultados que valorizam. O facto de os prémios serem bolsas e não dinheiro faz a diferença? Sim, estes prémios são diferentes por isso, por serem em consultoria especializada para conseguir levar à prática estes projectos que o júri entendeu que tinham grande potencial. Por um lado, são projectos que podem ser transpostos para outras organizações. E, por outro, as candidaturas só são aceites se os presidentes dos conselhos de administração disserem que estão disponíveis para assegurar o que é necessário para que sejam implementados. São requisitos-chave para garantir que não ficam perdidos nas curvas do caminho.

A realização do (im)possível

Os quatro projectos distinguidos têm em comum o facto de se terem organizado para colocar o doente no centro do sistema. Implicam quatro reorganizações de funcionamento dos serviços, que vão agora ser trabalhadas ao longo de um ano com vista a colocar em prática o que está desenhado no papel.

Da ULS Litoral Alentejano foi distinguido o programa assistencial integrado CONSIGO, focado na reabilitação respiratória da pessoa com doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). Nas palavras da sua porta-voz, a médica Clara Cruzinha de Sousa, pretende constituir-se como “uma alternativa à abordagem mais comum”, uma vez que visa promover o acesso a cuidados de saúde especializados, baseados em evidência e numa abordagem holística de proximidade focada na capacitação da pessoa com DPOC e seus cuidadores, tendo por base um processo de co-criação na identificação das suas necessidades de saúde.

“No seu duplo significado, pretende transmitir às pessoas a quem se dirige que ‘estamos consigo’, na medida em que estão a ser acompanhadas no seu percurso de forma holística e proactiva, e, simultaneamente, uma mensagem de empoderamento na gestão da sua doença crónica, ambicionando que, no fim do programa, cuidadores e pessoas com DPOC possam dizer ‘eu consigo’ gerir a minha doença crónica e viver com qualidade de vida”, sublinha.

Por sua vez, a ULS São José, em Lisboa, viu reconhecido o programa ATENTO. Consiste, segundo a enfermeira Neuza Reis, num projecto de telessaúde que agrega serviços de telemonitorização, de videoconsulta e de telerreabilitação, propondo-se relacionar todas as instituições em que o doente está envolvido. O objectivo é “retirar o doente do hospital, cuidar dele em casa”, dando-lhe maior autonomia na gestão da terapêutica, logo maior qualidade de vida. Quanto à bolsa, encara-a como uma validação: “Vem mostrar que estamos no caminho certo e dar mais força para continuarmos. Ajuda a criar estratégias para a sua implementação e melhoria”, afirma.

Para a ULS de Santa Maria, também em Lisboa, esta bolsa tem o grande mérito de dar visibilidade ao projecto “Serviço de Urgência Amigo do Idoso”. “Faz pensar sobre o tema e, com isso, pode levar a uma mudança de atitude. Ao mesmo tempo, constitui uma ajuda externa valiosa, pois contribui com diferentes perspectivas para o mesmo problema”, nota a porta-voz, a médica Catarina Bekerman.

Na sua óptica, este é um projecto que cria valor em saúde já que trata de forma diferenciada uma população que requer cuidados também eles diferenciados. Tem na sua génese o conhecimento de que os idosos demoram mais tempo no serviço de urgência, consomem mais recursos, sofrem mais internamentos e maior mortalidade. E o que propõe é a integração de cuidados, com a criação de pontes para toda a rede de suporte em ambulatório. “Temos poucos recursos, mas podemos utilizá-los melhor, optimizando os circuitos”, sublinha, manifestando a convicção de que esta é uma iniciativa que pode expandir-se a toda a população do serviço de urgência.

A multidisciplinaridade é também o foco do projecto da ULS Gaia/Espinho, uma “prática clínica regular como fonte de dados para suportar acordos de partilha de riscos e estudos de real-world evidence”. Materializa-se na criação de clínicas multidisciplinares, num processo iniciado em Fevereiro, e a quantificar dados relativos aos patient outcomes e à patient experience, bem como de custos.

Como dá conta o seu porta-voz, o médico Firmino Machado, implica alterações à cultura organizacional: “Há necessidade de mudar a forma como as estruturas trabalham. E é aqui que vemos a importância do prémio. Porque os samurais da inovação já demonstraram que é possível, agora é preciso que a cultura se dissemine.” Trata-se de passar do actual modelo de organização vertical dos serviços, que “não é o que melhor serve os doentes”, para um modelo horizontal, com uma equipa multidisciplinar, integrada, o que gera optimização do diagnóstico, da terapêutica e da reabilitação.

