No Euro 2024, o VAR vai continuar com poderes limitados

Ao contrário do que se tem pedido, o VAR não poderá alargar o âmbito de actuação. “Queremos árbitros com personalidades fortes para tomar decisões no campo”, frisa a UEFA, recusando alterar as regras.

O director de arbitragem da UEFA, Roberto Rosetti, reafirmou nesta terça-feira que o VAR só deve intervir nos jogos do Euro 2024 quando se verificar "uma evidência de um erro claro e óbvio". "A mínima interferência para um máximo benefício", disse Rosetti, mantendo a premissa-base que tem regido a actuação do VAR no futebol actual.

Esta indicação recusa a ideia de se alargar a área de intervenção do VAR, numa prova na qual as ajudas à equipa de arbitragem incluirão o fora-de-jogo semiautomático e, pela primeira vez, a tecnologia da linha de golo.

Na edição 2020, adiada para 2021 devido à pandemia da covid-19, realizaram-se 18 correções do VAR nos 51 jogos da prova, nove dos quais por foras de jogo "milimétricos". "No caso dos fora de jogo duvidosos, pedimos aos árbitros assistentes que mantenham a bandeira em baixo e só a levantem quando estiverem seguros. Se não estiverem 100% seguros, têm de manter a bandeira em baixo", explicou Rosetti. Também nada de novo aqui.

Segundo o dirigente da UEFA, "com o fora de jogo semiautomático, o fora-de-jogo resolve-se por si e pode poupar muito tempo nas decisões".

"Queremos árbitros com personalidades fortes para tomar decisões no campo", frisou o dirigente da UEFA, satisfeito, a três dias do arranque do Euro 2024, com as inovações técnicas que a prova terá, com a estreia de uma bola "inteligente".

A bola terá "sensores de movimento que enviarão dados precisos em tempo real, o que ajuda os árbitros e o VAR a identificar cada toque individual na bola, reduzindo o tempo dedicado a resolver incidentes de fora-de-jogo, mãos e penáltis".

O VAR operará desde o International Broadcast Centre de Leipzig, onde se construíram quatro salas de operação de vídeo e onde cada jogo contará com um árbitro de VAR, mais dois assistentes (AVAR) e três operadores de vídeo.

No total, os jogos do Euro 2024, que se realiza na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho, vão ser arbitrados por uma equipa argentina e 18 equipas europeias, uma delas liderada pelo português Artur Soares Dias.