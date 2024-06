Isaac Nader caiu, levantou-se e vai lutar por uma medalha

Já se sabe que nos 1500m de uma grande prova de atletismo, só se arrisca verdadeiramente na última volta. Com poucos metros corridos na última volta da segunda das meias-finais da milha métrica dos Europeus de atletismo de Roma, Isaac Nader preparava-se para entrar em aceleração quando, à sua frente, caíram dois dos seus adversários e ele também foi ao chão. Quando se levantou, já todos os outros iam à frente, e Nader só tinha uma coisa a fazer: acelerar. Foi o que fez e ainda conseguiu a qualificação directa para a final da próxima quarta-feira.

Não foi a forma mais fácil de chegar à final para o atleta algarvio, que se apresentava em Roma como candidato às medalhas. Mas não deixou de ser uma boa demonstração de que as suas aspirações não são vazias. Antes da queda, Nader vinha bem tranquilo no meio do pelotão e, quando se levantou, apanhou boleia de Jakob Ingebrigtsen, que estava a chegar-se à frente da corrida. Nader foi com o norueguês e, quase na meta, assegurou o sexto lugar na meia-final.

“O instinto diz que há duas hipóteses, ou ficamos no chão e acabou, ou vamos à luta. Como estamos nos Europeus e eu quero ir ao melhor lugar possível, levantei-me e fiz um esforço que não estava calculado”, disse o atleta do Benfica que é treinado por Rui Silva, ainda o recordista nacional dos 1500m e dono de várias medalhas em grandes campeonatos. Nader, que é o segundo melhor português na distância, quer seguir-lhe o exemplo: “Eu quero ser um atleta diferente, não é arrogância, mas quero ser um atleta de topo e é para isso que trabalhamos todos os dias. Estou numa boa forma, o pico surgirá para Paris 2024, mas aqui estou pronto a responder.”

Nader não foi a única boa notícia para a comitiva portuguesa no quarto dia dos Europeus de Roma. Fatoumata Diallo avançou para a final dos 400m barreiras com um novo recorde nacional (54,65s), batendo largamente a anterior marca, vigente desde 2012 e que era de Vera Barbosa (55,22s). Para além de um lugar na final desta terça-feira, esta marca também lhe valeu uma presença nos Jogos Olímpicos de Paris deste Verão.

Quanto aos restantes atletas portugueses em competição, Lorene Bazolo ainda conseguiu ultrapassar uma eliminatória nos 200m durante a sessão da manhã, mas ficou-se pelas meias-finais à tarde – foi sétima na sua meia-final, com um tempo discreto (23,29s). Nas qualificações do salto com vara masculino, Pedro Buaró ficou-se pelos 5,45m, falhando, depois, as três tentativas a 5,60m, altura que lhe daria a final. Também Patrícia Silva não conseguiu passar às meias-finais dos 800m, classificando-se em sexto lugar na sua série, com 2m05,03s, enquanto Mikael de Jesus não seguiu em frente nos 400m barreiras, terminando em sexto da sua série, com 49,72s.

O quarto dia dos Europeus de Roma volta a abrir a janela portuguesa para mais medalhas, depois do bronze de Liliana Cá, no lançamento disco. Na final do triplo, Pedro Pablo Pichardo vai tentar renovar o título europeu conquistado há dois anos em Munique, tendo a companhia de Tiago Pereira, que quer dar seguimento ao bronze nos Mundiais de pista coberta e garantir uma vaga olímpica.

Diallo, nos 400m barreiras, será a outra finalista portuguesa do dia, mas também valerá apena seguir, durante a manhã, as qualificações do salto em comprimento feminino, com Agate de Sousa e Evelise Veiga, e das estafetas de 4x100m e 4x400m, em que Portugal terá equipas em masculinos e femininos.