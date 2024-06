Atenção, Portugal: Rep. Checa e Turquia também aquecem em “lume brando”

O “aquecimento” da Rep. Checa e a Turquia para o Euro 2024 também está a ser feito com competência mediana e nenhuma foi especialmente convincente nesta segunda-feira.

A selecção portuguesa tem sido acusada de uma má preparação para o Euro 2024 – quer no desempenho, quer na escolha dos adversários –, mas, pelo menos no que diz respeito aos oponentes da primeira fase do torneio, não está sozinha.

O “aquecimento” da Rep. Checa e a Turquia também está a ser feito em “lume brando” e nenhuma foi especialmente feliz nesta segunda-feira.

Os checos venceram a Macedónia do Norte, e isso já é qualquer coisa de bom, mas é relevante dizer que foi por 2-1, que marcaram dois golos de penálti (Schick e Barak) e que o segundo foi aos 90+9’. Também conta? Conta. Mas houve ali problemas.

A Rep. Checa teve muita bola, atacou muito e rematou também bastante – foram 23 disparos –, mas só acertou três vezes na baliza, duas delas de penálti.

Mais do que este desempenho assim-assim ao nível do acerto ofensivo, fica a dúvida sobre a escolha dos adversários.

Depois de ter defrontado Malta (vitória por 7-1), a Rep. Checa escolheu mais uma selecção que pouco quis do ataque. Foram dois jogos apenas de ataque, quando é bastante provável que defendam muito frente à Turquia e quase certo que o façam frente a Portugal.

A preparação da selecção checa, que não vai jogar mais até defrontar Portugal, não compreendeu testes defensivos. E isso é curioso.

Duelo entre equipas de Euro

Mais tarde, entrou em campo a Turquia. Os turcos perderam (2-1) frente à Polónia, que também vai ao Euro 2024, numa partida tendencialmente equilibrada e com perigo criado nas duas balizas – houve até lances de jogadores isolados de parte a parte.

A Turquia foi pouco impressionante na primeira parte, mas as alterações após o intervalo até deram qualidade à equipa, que criou várias oportunidades de golo.

Além do desacerto na finalização, houve alguns problemas defensivos de uma equipa apanhada várias vezes desprotegida pela audácia ofensiva.

Os golos do jogo foram de Swiderski e Zalewski, para os polacos, e Baris Yilmaz, para os turcos. Nota ainda para a agressividade da Turquia, que mesmo num jogo particular somou bastantes faltas, e para a titularidade de Kokçu, jogador do Benfica.