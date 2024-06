Novo campus da Universidade Nova previsto para zona de reserva ecológica na frente ribeirinha de Algés

A questão não é a instalação de um novo campus da Universidade Nova de Lisboa no concelho de Oeiras: o que tem sido questionado é o local onde se propôs que seja instalado. Recentemente, a Assembleia Municipal de Oeiras aprovou uma proposta para dar reconhecimento do interesse municipal a esse equipamento e uma outra para o envio do pedido do seu reconhecimento de relevante interesse público à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) para que possa ocupar áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN). Oposição na Assembleia e na Câmara de Oeiras tem contestado a escolha da localização. Cientista alerta que é uma zona ameaçada pelas cheias e que, no futuro, é um local de vulnerabilidade extrema à subida do nível médio do mar.

