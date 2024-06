O equilíbrio de vida também se cozinha

Quer descomplicar o seu dia-a-dia em casa e apostar cada vez mais no seu bem-estar e no tempo dedicado ao selfcare e à família? Ter o equipamento certo na cozinha ajuda-o nessa missão. Saiba como.

As nossas vidas estão cada vez mais viradas para o bem-estar. Seguir um estilo de vida saudável ou aprender sobre a optimização do lar associada ao feng shui são temas que interessam a um número crescente de pessoas. Talvez porque recentemente foi preciso reaprender a estar em casa, percebemos que não só o tempo é um luxo, como o nosso cantinho é também sagrado…

É por isso que sempre que pensamos em comprar um novo tapete, adicionar um novo ponto de luz em casa ou eleger um electrodoméstico inteligente que nos facilite o dia-a-dia, não o fazemos de ânimo leve.

Neste último domínio, a cozinha tem um destaque especial no equilíbrio da casa. É lá que acontece a magia da confecção das refeições, onde a família muitas vezes se reúne ao fim do dia e, na verdade, é também lá que podemos ter os maiores aliados da vida descomplicada que tanto almejamos.

O feng shui diz-nos, aliás, que uma casa organizada e limpa é uma cabeça arrumada. É, assim, com essa máxima como guia que, neste artigo, vamos ver de que forma as novidades da Whirlpool para as nossas cozinhas nos vão ajudar a poupar aquelas horas infinitas que antes passávamos a limpar.

Uma placa de indução que simplifica a vida

Com um design eficiente e consciente, um desempenho avançado e uma tecnologia muito intuitiva, as novas placas de cozinha da Whirlpool - distinguidas com o prémio Escolha do Consumidor (1) - são a coisa mais fácil de limpar. Uma mais-valia, aliás, muito apreciada pelos clientes da marca.

A pensar nisso, a nova placa de indução da Whirlpool equipada com CleanProtect pode transformar um potencial stress num momento de bem-estar. Isto porque basta apenas uma borrifadela com água para remover, praticamente numa só passagem, toda a sujidade.

Tudo graças à tecnologia CleanProtect que concede um tratamento exclusivo de nano revestimento a todas as placas desta gama, protegendo de manchas e marcas, garantindo um acabamento brilhante ao longo do tempo, e que, sobretudo, permite limpar apenas com água (dispensando os químicos).

Sim, está a pensar bem. Tudo isto se traduz também em poupança de desengordurante: de acordo com a marca, esta tecnologia permite-lhe poupar pelo menos seis embalagens de desengordurante (2), o que também cumpre as preocupações do consumidor sustentável.

Mais vantagens da nova placa de indução: um painel de controlo com mapeamento e acesso directo, uma superfície vertical totalmente flexível (FlexiSide), fácil instalação e, por fim, tecnologia 6.º Sentido. Esta última consiste num conjunto de funções intuitivas para cozinhar sem complexidade, como derreter, ferver, cozinhar em lume brando, manter quente. Tudo isto ao alcance de um toque inteligente.

Um forno de última geração

Possivelmente a maioria das pessoas que trata da cozinha concordará que só há uma tarefa mais aborrecida do que limpar a placa de indução: limpar o forno. Um trabalho árduo para o qual muito contribuem as bandejas grandes, muitas delas difíceis de remover, e o facto de acumularem manchas persistentes em superfícies de difícil acesso.

Os novos fornos da Whirlpool (New Actual) têm classe energética A+, uma cavidade de 71 litros, um design ergonómico e distinto, possibilidade de cozinhar a vapor no fundo da cavidade (uma solução perfeita para cozinhar alimentos de forma saudável), funções especiais para bolos, pão e pizza, guias telescópicas, e fecho suave de porta…

Mas — e mais disruptivo do que tudo isso — os fornos têm dois tipos de limpeza: hidrolítica (ciclo de limpeza rápido, eficiente e ecológico, em que a sujidade do forno amolece com o vapor e se desprende suavemente, permitindo uma limpeza sem esforço); e pirolítica (usa um ciclo de alta temperatura para queimar resíduos de alimentos até ficarem reduzidos a cinzas e que, depois, se podem limpar sem esforço com uma esponja). Tudo isto com um design moderno e uma variedade de escolha assinalável para o segmento.

Como uma das melhores qualidades a par da limpeza, é fundamental destacar a incrível função Steam+, que preserva a suculência e as qualidades nutritivas dos alimentos, já que usa o vapor para cozinhar em apenas três passos. Assim, só tem de despejar a água no fundo da cavidade, escolher o programa de vapor e configurar a temperatura no botão respectivo (as opções vêm no interior da porta de vidro).

Resumindo, estes dois equipamentos são uma placa de sonho e um forno perfeito para quem quer descomplicar as refeições, garantir qualidade e, sobretudo, poupar tempo na rotina de limpeza e na hora de eliminar a sujidade. Com dois instrumentos tão simples de manusear e - mais importante do que tudo - de limpar, até o adolescente lá de casa vai querer fazer as próprias pizzas para aquele jantar de domingo.

(1) Prémio Escolha do Consumidor 2024, na categoria de Placas de Fogão

(2) Poupança calculada durante o período de um ano, considerando 11,4 ml de desengordurante genérico (equivalente a seis embalagens), usados oito vezes por semana; capacidade da embalagem de 750 ml