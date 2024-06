One Health Pet Awards: um projecto para unir e reconhecer

Este evento, organizado pela UPPartner, transcende uma simples cerimónia de entrega de prémios. Trata-se de um projecto inovador e ambicioso, com várias iniciativas interligadas ao longo do ano, todas com o mesmo objectivo: valorizar aqueles que promovem a saúde planetária de forma integrada, com um foco especial nos animais de companhia nesta edição inaugural.

Os One Health Pet Awards visam cimentar a importância do conceito One Health, que reconhece a interconexão entre a saúde humana, animal e ambiental, tanto a nível nacional como internacional. Não se limitará apenas à entrega de prémios em diversas categorias, como bem-estar animal, protecção e seguros, e a saúde clínica e bem-estar dos animais de companhia. Será também uma plataforma para gerar sinergias e amplificar o trabalho de diferentes entidades que diariamente contribuem para o bem-estar de pessoas, animais e do ambiente.

Além da cerimónia principal, que representa o culminar deste projecto ambicioso, serão realizados workshops destinados a incentivar a formação e a educação sobre como a preservação da saúde dos animais é crucial para a saúde de todos. Estes workshops proporcionarão uma oportunidade singular para todos os interessados aprenderem mais sobre o impacto positivo que a saúde animal tem na saúde pública e ambiental.

O evento contará ainda com um painel de debate antes da entrega dos prémios, onde especialistas de renome, nacionais e internacionais, discutirão temas relevantes envolvendo as três pedras basilares de One Health: saúde animal, saúde pública e saúde ambiental. Este painel proporcionará uma discussão rica e informativa, reflectindo a estreita conexão destes pilares e a sua importância na promoção de uma saúde global sustentável.

Outro destaque do evento será o painel de jurados, composto por profissionais com vasta experiência e conhecimento. A sua contribuição será fundamental para garantir a credibilidade, justiça e autenticidade na escolha dos vencedores.

As inscrições para o evento terão início no mês de Setembro. Não perca a oportunidade de se envolver e de partilhar conhecimento sobre esta temática vital. Juntos, criaremos uma rede de conhecimento e colaboração que promoverá a abordagem One Health nas suas mais diferentes vertentes. Este é um evento que promete não só reconhecer o trabalho exemplar de indivíduos e organizações, mas também fomentar e inspirar uma maior consciência e acção em prol da saúde como um todo.

A UPPartner, a empresa organizadora deste evento, dedica-se a promover o conceito One Health em Portugal. Com o One Health Pet Awards, reafirma o seu total compromisso em trabalhar para um futuro onde a saúde humana, animal e ambiental são tratadas de forma integrada e indissociável.

Esta iniciativa é oficialmente lançada neste dia 5 de Junho, Dia Mundial do Ambiente, sublinhando a sua conexão com a missão de One Health. O lançamento neste dia simbólico reforça a importância de uma abordagem integrada para a saúde do nosso planeta, promovendo uma maior consciência e acção conjunta para enfrentar os desafios ambientais.

Faça parte de um evento que marcará a diferença e contribuirá para um mundo mais saudável e sustentável. Junte-se a nós nos One Health Pet Awards e ajude-nos a reconhecer, cuidar e enaltecer One Health em todas as suas dimensões.

Saiba mais sobre esta iniciativa em www.onehealth-petawards.com e junte-se a nós.

Escrito por: Bernardo Soares e Sara Bastos