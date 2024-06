Poupar e abastecer? Não só é possível como é mais fácil do que imagina

O mundo divide-se em duas vertentes: aquela que controlamos, que está ao nosso alcance; e aquela que está fora do nosso domínio. Na primeira, cabem coisas como a poupança, tão importante nos dias que correm para os portugueses, onde se inclui o programa de fidelização da bp, que é extremamente completo e contempla diversas variáveis que permitem salvar uns bons trocos com pequenas medidas, com vantagens para toda a família. Na casa, no supermercado, na estrada: todas estas variáveis são abrangidas no programa de fidelização da bp. À primeira vista, parecem trocos, à segunda, com mais atenção, vemos que a poupança é realmente vantajosa. Ora veja.

No supermercado

É inevitável, seja no bairro ou nas grandes superfícies, todos vamos às compras para a casa. Escolher o supermercado pode ser crucial para fazer uma boa poupança. O Pingo Doce, que está por todo o país, é um grande aliado da bp nesta missão: se tiver o cartão Poupa Mais associado, 40€ em compras no Pingo Doce representam 2€ de desconto na bp. Ou seja, posteriormente, ao abastecer na bp, poderá descontar esse saldo no valor do combustível. Num exemplo rápido, se em acumulado já tiver 8€ no Poupa Mais, e se abastecer 32€ de combustível bp, pode descontar a totalidade dos 8€. Para acumular estes valores no seu Poupa Mais, basta apresentá-lo na altura de pagar as suas compras no Pingo Doce, e o valor fica automaticamente no seu cartão, pronto a utilizar.

Na estrada

A Via Verde, só por si, já nos faz salvar tempo e dinheiro, porque está numa grande quantidade de portagens e parques por todo o país. E se há coisa que os portugueses gostam é de passear e fazer estrada. Saiba, então, que por cada abastecimento de 20 litros na bp, recebe 1 ou 2€ de desconto/saldo na factura da Via Verde em portagens. Atenção, que é 1€ se for combustível regular e 2€ se for bp Ultimate com tecnologia ACTIVE​. E que a oferta só é válida para clientes Mobilidade ou Mobilidade Leve. Como se adere? É apenas necessário associar QR code Via Verde com o cartão Poupa Mais ou BP premierplus (a operação é feita uma vez, depois a acumulação é automática!). Se ainda restarem dúvidas, o processo é explicado aqui.

Foto

Em casa

Se há factura que, por vezes, custa a pagar, pode ser a da electricidade. Caso seja cliente EDP, por cada 40 litros abastecidos na bp, mensalmente, recebe €2 ou 4€ de desconto na factura de energia da EDP Comercial, até ao máximo de €10 ou 20€ (se for cliente Pack EDP). Como conseguir este desconto? Basta apenas associar o seu contrato EDP ao cartão Poupa Mais (uma vez mais, a operação é realizada uma vez, depois a acumulação é automática). O passo a passo, aqui.

Na vida

Que queremos dizer com poupar na vida? É que a bp tem regularmente novos catálogos a sair - o próximo sai em Junho - recheados de gadgets e utensílios que usamos, possivelmente, com regularidade no dia-a-dia. Estamos tanto a falar de balanças de cozinha, secadores de cabelo, ou até de aspiradores. O catálogo divide-se em várias categorias, e a escolha fica nas suas mãos, conforme os pontos que tem acumulados. Como ganhar pontos? 1 litro representa 1 ponto nos cartões Poupa Mais ou bp premierplus, para trocar por produtos do catálogo mais pontos. Estes produtos podem ser encontrados nos postos, mas o catálogo também pode ser visto online.

Na bomba

E, claro, como não poderia deixar de ser, além de poder descontar com o seu Poupa Mais, no preço do combustível, a poupança também se reflecte nos consumos da sua viatura. Ao optar por abastecer bp Ultimate com tecnologia ACTIVE, pode conduzir até mais 56 km por depósito (consumos testados em comparação com combustíveis em conformidade com as especificações definidas pela legislação em vigor; em utilizações continuadas e pode variar de acordo com o estado do veículo, estilo de condução ou outros factores. Pode consultar mais informações em bp.pt).

Há um simulador de poupança que permite ver resultados reais de todas as vantagens acima, que tanto fazem diferença no orçamento familiar nos dias que correm. Por isso, não perder tempo é a melhor estratégia.