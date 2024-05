Brasil e uma parceria com A Bola no Verão do PÚBLICO

O Verão do PÚBLICO tem uma parceria de assinatura com A Bola e um novo projecto editorial para a comunidade brasileira em Portugal.

O PÚBLICO vai lançar uma parceria de assinatura conjunta do jornal com A Bola, num Verão marcado pelo Europeu de futebol e pelos Jogos Olímpicos de Paris. Temos também em produção uma app de notícias dirigida a leitores brasileiros em Portugal.

Com uma só assinatura, a partir de Junho, o leitor passará a ter acesso às duas edições diárias dos jornais, em formato digital, bem como a todos os conteúdos exclusivos do PÚBLICO. A Bola mantém uma política de acesso livre às notícias online.

Os dois jornais, líderes nos seus segmentos, vêem esta primeira iniciativa como a abertura a novas possibilidades de colaboração no lançamento de iniciativas editoriais e comerciais entre os dois títulos.

Até ao Verão, o PÚBLICO está a preparar também o lançamento do PÚBLICO Brasil, uma nova app para um novo espaço editorial focado nos interesses da comunidade de origem brasileira residente em Portugal e nos interesses dos que, a partir do Brasil, fazem planos para se fixar na Europa. O novo projecto resulta de uma parceria com um conjunto de experientes jornalistas brasileiros, vários deles correspondentes internacionais.

Perto de meio de milhão de cidadãos brasileiros escolheram Portugal para viver e o PÚBLICO Brasil pretende ser a voz desta comunidade, vertendo em jornalismo de referência as suas preocupações, reflectindo em reportagens o seu viver, escutando a sua opinião, ajudando-a com informação útil e relevante. Para uma relação de maior proximidade, a produção destes jornalistas será publicada na variante da língua portuguesa falada pelos brasileiros.

Há muito que o PÚBLICO mantém fortes ligações ao Brasil em iniciativas conjuntas com títulos de referência como a Folha de São Paulo ou O Globo. Já no dia 7 de Junho, o evento Vinhos de Portugal volta ao Brasil para sua 11.ª edição. O certame é organizado pelos jornais PÚBLICO, O Globo e Valor Económico, em parceria com a ViniPortugal e curadoria da Out of Paper.

De 7 a 9 (Rio de Janeiro) e de 13 a 15 (São Paulo), com perto de uma centena de produtores de vinho portugueses, a edição deste ano traz uma novidade de peso: em São Paulo, a “casa” dos vinhos portugueses durante três dias será o Pavilhão Ciccillo Matarrazzo, obra do arquitecto brasileiro Oscar Niemeyer no Parque de Ibirapuera.