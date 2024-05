Imigrantes: afinal, de quem falamos?

As pessoas sempre se deslocaram entre regiões por todo o tipo de razões. Porém, o assunto dos imigrantes está na ordem do dia pelos mais variados motivos e ocupa um lugar central nos debates políticos e nas campanhas eleitorais. Assim, torna-se imperioso cuidar do conceito, pois, ao contrário do que frequentemente transparece, a palavra "imigrante" não tem um significado imediato, único. É impróprio, portanto, o uso isolado da palavra imigrante, como se esta só tivesse uma interpretação, idêntica para todas as pessoas.

