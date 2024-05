Avião português com a equipa do Cádiz aterra de emergência em Sevilha. “Foi um grande susto”

Na segunda-feira, um avião da EuroAtlantic Airways que transportava a equipa do Cádiz aterrou de emergência no aeroporto de Sevilha. Os passageiros e a tripulação encontram-se bem.

Um avião da EuroAtlantic Airways, que partiu segunda-feira de Jerez, em Espanha, com destino a El Salvador, aterrou de emergência no aeroporto de Sevilha devido a um problema técnico num dos motores, adiantou à Lusa fonte da companhia portuguesa.

"Houve uma indicação num dos motores, de que tinha um problema técnico à descolagem, que levou à aterragem em Sevilha. Aparece essa falha e o avião tem que aterrar, é obrigatório", sublinhou fonte da EuroAtlantic Airways.

A mesma fonte acrescentou que o avião aterrou em segurança e que quer passageiros, quer a tripulação, estão bem.

A companhia aérea portuguesa operava um voo charter que transportava a equipa do Cádiz, da I Liga espanhola de futebol, que tinha agendado um jogo amigável com a selecção principal de El Salvador, para homenagear o ex-jogador de futebol "Mágico" González, considerado a principal referência do futebol no país centro-americano, noticiou a agência Efe.

?? "Se nos ha PASADO de TODO por la CABEZA, PENSÁBAMOS que MORÍAMOS".



Álex Fernández, capitão do Cádiz, confessou que a "morte passou pela cabeça de todos". "Foi um grande susto. Pensámos que íamos morrer", disse o jogador em entrevista ao programa da televisão espanhola El Chiringuito.

Álex Fernández, capitão do Cádiz, confessou que a “morte passou pela cabeça de todos”. "Foi um grande susto. Pensámos que íamos morrer", disse o jogador em entrevista ao programa da televisão espanhola El Chiringuito.

"Reparámos numa pequena explosão e os funcionários estavam nervosos. Havia um problema no motor e disseram que tínhamos de aterrar rapidamente. Felizmente correu tudo bem", disse Álex Fernández.

Encontram-se agora a decorrer as averiguações para tentar perceber as causas e qual a situação do motor.

La tripulación del vuelo saliendo de Jerez con destino centroamérica, en frecuencia del centro de control de Enaire en Sevilla, nos indica que tienen un problema técnico a bordo y que necesitan desviarse al aeropuerto Sevilla en emergencia.

Para priorizar su operación… pic.twitter.com/cnNrgU0tda — ??Controladores Aéreos ???? (@controladores) May 27, 2024

Segundo o jornal AS, foram ainda afectados “outros três voos”, que tiveram de esperar até que o avião que transportava a equipa do Cádiz pousasse. Assim que o avião aterrou em Sevilha, a normalidade aérea foi restaurada.

O clube de futebol adiantou, nas redes sociais, que a viagem ficou cancelada e que estava agora a trabalhar para "poder cumprir" o seu "compromisso com Jorge "Mágico" González, El Salvador e os salvadorenhos".

O jogo estava marcado para a próxima quinta-feira no Estádio Nacional Jorge "Mágico" González, em San Salvador. Um dia antes estava agendada a inauguração de um museu dedicado ao ex-jogador de futebol, que passou pelo Cádiz em duas etapas, de 1982 a 1984 e de 1986 a 1991.