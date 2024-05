Chegará o “aeroporto José Sócrates” a “levantar voo”?

Parecia um recuo no tempo, aos primeiros meses de 2008, com José Sócrates a apresentar o Novo Aeroporto, a Terceira Travessia do Tejo e uma rede de “TGV”.

O país assistiu há dias a uma cena empolgante, com o Governo de Montenegro a apresentar de uma assentada um novo aeroporto, o “Aeroporto Luís de Camões”, no CT (Campo de Tiro) de Alcochete, no concelho de Benavente; uma nova travessia do Tejo, a ponte Chelas-Barreiro; e uma rede de Alta Velocidade, com as linhas Lisboa-Porto e Lisboa-Madrid.