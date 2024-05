Santa Clara tem defesa menos batida do top 7 europeu de clubes

O Santa Clara foi a equipa que menos golos sofreu no campeonato durante a temporada 2023-24 entre os clubes da I e II Ligas de futebol do top 7 europeu.

Os "encarnados" de Ponta Delgada concederam 19 golos nos 34 encontros disputados na II Liga portuguesa, prova na qual se sagraram campeões, com 73 pontos, batendo também o anterior registo do clube (67), em campeonatos profissionais.

Em Portugal, a seguir ao Santa Clara surge o FC Porto, terceiro classificado do principal escalão, que sofreu 27 golos em 34 partidas. Imediatamente abaixo dos açorianos no panorama europeu, surge o campeão neerlandês PSV, com 21 golos sofridos em 34 jogos.

A terceira equipa com menos golos encaixados foi o campeão italiano Inter de Milão, com 22, embora o emblema "nerazzurri" tenha participado em 38 encontros no campeonato transalpino.

I divisão

FC Porto (27/34)

Real Madrid (26/38)

Inter Milão (22/38)

Bayer Leverkusen (24/38)

Nice (29/34)

Arsenal (29/38)

PSV (21/34)

II divisão

Santa Clara (19/34)

Leganés (27/41)

Cremonese (32/28)

St.Pauli (36/34)

Saint-Étienne (31/38)

Leicester (41/46)

Groningen (30/38)