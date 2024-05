Um mergulho nos vinhos de Verão

Aí está uma das edições da Fugas mais refrescantes do ano: o especial vinhos, versão Verão. Desta vez, logo para inícios de conversa, os nossos especialistas mergulham nos brancos e rosados que se dão bem com o calor, sugerindo 15 referências a preços contidos.

Mas há muito mais para ler nesta edição especial. Na semana em que foi apresentado o mais recente Barca Velha, o Edgardo Pacheco reflecte sobre os vinhos super-premium, aqueles que atingem preços inacessíveis ao comum dos mortais. Podem até custar 3800€, mas têm mercado e vale a pena tentar perceber porquê.

O José Augusto Moreira apresenta-nos os Verdes produzidos na Quinta Pousada de Fora, em Guimarães. São vinhos "de qualidade superior, secos e com potencial de guarda" e afirmam as credenciais do Loureiro e do Arinto.

A Ana Isabel Pereira, por sua vez, andou a percorrer duas regiões relativamente próximas e serve-nos um retrato dos vinhos de Trás-os-Montes e da Beira Interior. Já a Alexandra Prado Coelho e a Teresa Castro Viana sugerem dez bares, em Lisboa e no Porto, que apostam em vinho da baixa intervenção.

Por fim, o Pedro Garcias revela a razão pela qual, nos últimos tempos, prefere os brancos aos tintos.

Bom fim-de-semana, bons brindes e boas fugas!