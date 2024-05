Madeira: Chega admite acordo com PSD com condições. BE acusa-o de só querer “poder”

A maioria dos líderes partidários tem estado na Madeira a dar apoio aos candidatos regionais, numa campanha onde a situação nacional e a pré-campanha às europeias se mistura com as eleições madeirenses. A fechar a corrida ao governo regional estão André Ventura, Mariana Mortágua e Inês de Sousa Real. Nesta recta final, o líder do Chega admitiu negociar um acordo com o PSD caso Miguel Albuquerque deixe a liderança do partido e a líder do BE acusou-o de estar interessado apenas no "poder".

