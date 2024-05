Próximo destino: aventura

Procura um carro familiar que seja, ao mesmo tempo, seguro, confortável e espaçoso? Fique a saber que existe um modelo em Portugal que foi construído para a aventura e que está pronto (literalmente) para tudo.

Falamos de um modelo multi-actividades que reúne o estilo de um SUV com a versatilidade de um monovolume de dimensões compactas, permitindo acomodar cinco pessoas sem abdicar do espaço de carga. Para mais, é um carro com três lugares individuais atrás.

Construído nas avançadas instalações de produção da Ford Otosan, em Craiova, na Roménia, onde também se fabrica o Puma (o modelo mais vendido da marca na Europa), o novo Tourneo Courier completa a versátil família de veículos multi-actividades Tourneo de próxima geração da Ford.

Para famílias mais numerosas, a Ford também inclui no seu lineup o Tourneo Connect, de sete lugares, e o Tourneo Custom, de nove lugares, conjunto de propostas com espaço, versatilidade e design excepcionais, ideais para clientes com estilos de vida activos e aventureiros, que ainda assim não abdicam de contar com carros mais seguros nas suas vidas.

Os carros familiares são frequentemente caracterizados como carros mais confortáveis, carros espaçosos, mas, se existem modelos que não estão demasiado presos a um conceito, um deles é o novo Tourneo Courier, cujo estilo se situa a meio caminho entre um SUV e um monovolume.

Tudo porque as equipas de design da Ford aperfeiçoaram os detalhes. Prova disso, é a grelha arrojada e vertical, com faróis integrados, que realça a largura e a robustez do estilo ousado deste familiar.

Caso se opte pela exclusiva pintura de dois tons e pelas jantes de liga leve maquinadas, o Tourneo Courier assume uma expressão ainda mais irreverente. Quem disse que os veículos familiares têm de exibir formas clássicas e não podem enveredar pela extravagância?

Habitáculo inteligente

Ajudar os clientes a tirar o máximo partido da vida, quer seja nos passeios em família e amigos ou para regressar a casa com os bancos traseiros rebatidos e as bicicletas na parte de trás, através de um estilo exterior que exprime esse carácter versátil.

As palavras de Amko Leenarts, director de Design da Ford Europa, não deixam dúvidas quanto à ideia que presidiu à concepção do novo Tourneo Courier. Um modelo que foi, todo ele, pensado para ser prático e user-friendly.

Tanto mais, que as experiências digitais a bordo são alimentadas por um modem incorporado de série, permitindo actualizações de software sem fios para múltiplos módulos. Entre as novas funções no habitáculo, incluem-se o sistema de infoentretenimento SYNC 4 e o cluster digital que substitui os tradicionais mostradores analógicos.

E como um veículo familiar quer-se funcional, o design optimizado da carroçaria, cuja ampla superfície vidrada assegura grande luminosidade, traduz-se num interior significativamente mais amplo e prático face ao modelo da anterior geração, com mais espaço para passageiros e bagagem, ou seja, ideal para quem procura carros para famílias com três filhos.

Com mais 44% de espaço no porta-bagagens, no novo Tourneo Courier não há preocupações com a gestão da carga. Uma porta traseira de grandes dimensões pode manter a chuva afastada enquanto as famílias enchem a bagageira ou calçam as galochas. Já o opcional alarme volumétrico, ajuda a manter seguro o conteúdo.

Trend, Titanium ou Active?

Disponível nos níveis Trend, Titanium e Active, o interior do novo Tourneo Courier está sempre equipado com três lugares individuais traseiros, oferecendo ainda mais espaço para a cabeça e para os ombros em relação ao modelo anterior.

Os bancos traseiros podem ser rebatidos na proporção 60/40 e giram para facilitar o transporte de objectos até 1,4 metros de comprimento. Já as portas laterais deslizantes, de abertura ampla, facilitam a entrada a bordo ou a colocação das crianças nos seus devidos lugares.

Além disso, também ajudam a evitar danos ou amolgadelas acidentais noutros automóveis aquando da abertura da porta traseira, nomeadamente em espaços de estacionamento mais apertados.

Para manter a bagageira limpa - ou deixar espaço para os cães – podem ser utilizados os novos compartimentos incorporados nos painéis laterais para guardar equipamentos sujos de lama ou objectos soltos.

Com os bancos traseiros rebatidos, o novo Tourneo Courier oferece um espaço generoso para objectos de maiores dimensões, num total de 2.162 litros de espaço na bagageira (configuração dois lugares).

No caso da versão Active, foi pensada para as aventuras ao ar livre, até ao nível dos bancos, que são parcialmente revestidos em tecido técnico macio, de fácil limpeza, que não é afectado por roupa molhada nem é frio ao toque no Inverno.

Com toda esta informação sobre o novo Tourneo Courier, apenas uma tarefa pode assemelhar-se difícil: escolher o destino e o caminho a percorrer na sua próxima aventura – seja ela em família ou não!